Domenicali: "Binotto ilk yılında iyi bir iş yaptı"

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, teknik direktör olarak görev aldıktan kısa bir süre sonra bu göreve geldi ve geçen yıl takımın başındaki ilk yılını geride bıraktı.

Eski Ferrari takım patronu Stefano Domenicali, Binotto'nun ilk yılında iyi bir iş yaptığını düşünüyor.

"Pilotlar Ferrari yönetimine çok fazla enerji harcattı ama hem teknik direktör hem de takım patronu olarak, hızlı bir şekilde öğrendiğini ve iyi bir performans sergilediğine inanıyorum."

"Ayrıca Ferrari'nin F1'i terk edeceğini sanmıyorum. Açıklamanın çevirilerinde, bir dilden diğerine çevirirken bazı önemli ayrıntıların sıklıkla kaybolduğu ortada.".

"Ek olarak bu bir taktik. Binotto'nun Ferrari'nin geleneğini ve gerçekliğini savunmak için mümkün olan her şeyi yapmaya çalıştığına inanıyorum."

"Teknik ve spor kuralları ile ilgili tartışmalar her zaman var olan bir klasik."

Ferrari'de Charles Leclerc'in takım arkadaşının kim olması gerektiği sorusuna Domenicali, "Leclerc'in yanına kimi koyardım bilmiyorum. Bu Mattia'ya sorulması gereken bir soru. Charles'ın yeteneği, zihinsel gücü ve uzun vadeli kontratı var. Rekabetçi bir araca ihtiyacı var." yanıtını verdi.

Domenicali, çalıştığı pilotları ise şöyle yorumladı: "Çalıştığım pilotlar arasında Alonso'yu ve etkileyici hesaplama yeteneğini hatırlıyorum. Herhangi bir stratejinin analizinde, herhangi bir senaryonun çok hızlı şekilde hesaplamasını yapıyordu."

"Raikkonen'in Buz Adam dışındaki inanılmaz hassasiyetini ve duygusallığını. Massa ve onun azmini. Badoer ve cesaretini, Ferrari projesine olan adanmışlığını..."

"Ve Schumacher. Detaylara hiç bu kadar dikkat eden birisi görmemiştim. Korkutucu bir azmi vardı."

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