Domenicali: "Bazı pistlerin tarihi olması, takvimde kalmaları için yeterli değil"

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Formula 1 son yıllarda takvimini genişletti: Suudi Arabistan ve Katar 2021'de, Miami 2022'de, Las Vegas ise 2023'te uzun vadeli anlaşmalarla takvime katıldı.

Gelecek yılki takvimde, pandemi nedeniyle 2019'dan bu yana yapılmayan Çin GP ile birlikte 24 yarış yapılması bekleniyor.

Liberty Media'nın bir yatırımcı görüşmesi sırasında konuşan Domenicali, mevcut takvim hakkında şunları söyledi: "Oldukça iyi. Sayı açısından 24 yarışın ideal olduğunu söyleyebilirim ve bugün sahip olduğumuz kıtaların karışımı iyi görünüyor."

"Afrika'ya gitme şansımız olup olmadığına hâlâ bakıyoruz çünkü eksik olan tek kıta orası."

Domenicali'ye tarihi pistlerle yeni pistlerin dengelenmesi sorulduğunda ise şunları söyledi: "Tarihi pistler kendilerini geliştirirse bu güzel, ancak oldukları gibi kalırlarsa bu iyi değil."

Eau Rouge track action Fotoğraf: Erik Junius

"Bu nedenle tarihi olarak adlandırılan pistlerde geleceğin nasıl göründüğünü anlamaya odaklanıyoruz."

"Kibirli olarak, bir piste 100 yıldır sahip olduğunuz için bunun takvimde kalması gerektiğinde inanmak bence yeterli değil."

"Bence şu anda herkes bunu anlıyor ve biz herhangi bir oyun oynamıyoruz, onlara karşı çok şeffafız. Takvimde yer almak istiyorlarsa kendileri için ve F1 olarak bizim için doğru olduğuna inandığımız şeyleri yapmaları gerekiyor."

"Son birkaç yılda bu tarihi yerlerin algısının değiştiği ve farklı bir perspektiften bakmalarının gerektiğini anladıkları açık." dedi.