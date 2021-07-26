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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Domenicali: "Bahreyn'de ikinci bir yarış daha yapabiliriz"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, Bahreyn'de ikinci bir yarış daha gerçekleştirmeyi planladıklarını dile getirdi.

Domenicali: "Bahreyn'de ikinci bir yarış daha yapabiliriz"

Formula 1'de sezonun ikinci yarısıyla ilgili endişeler var ve bazı yarışların takvimden düşebileceği düşünülüyor.

Son olarak Avustralya GP takvimden çıkarıldı ve henüz bu yarışın yerini hangi ülkenin alacağı açıklanmadı.

Ayrıca Japonya GP'nin takvimden çıkarılacağı düşünülürken, Brezilya ve Meksika GP gibi yarışların durumu belirsizliğini koruyor.

Formula 1 ilk önce Avustralya GP'nin yerine hangi yarışın geçeceğine karar verecek. Son günlerde bu yer için Kuveyt - Katar gibi ülkelerin adı geçti.

Fakat Bahreyn'in bu tarihlerde ikinci bir F1 yarışı düzenlemesi oldukça olası duruyor. Bu yarış, geçen yıl Sakhir Grand Prix'sine ev sahipliği yapan kısa pist düzeninde gerçekleştirilebilir.

Domenicali, La Gazzetta dello Sport ile olan son röportajında, Katar'ın takvime giriş için herhangi bir fırsatı olup olmadığı sorusuna, "Doğrusu Bahreyn'de ikinci bir yarış hakkında daha fazla tartışma var."

"Yaklaşık olarak Ağustos ayı ortasına kadar her şeyi doğrulamamızı umuyorum."

"Ayrıca Japonya'nın da şu an inceleme altında olduğunu gizleyemem." cevabını verdi.

Geçen yılki Sakhir GP taraftarlar tarafından epey beğenilse de, 1 yılda yapılacak dördüncü Bahreyn yarışı olacağı için taraftarların tepkisini çekebilir.

Sakhir Tower

Sakhir Tower

Fotoğraf: Sutton Images

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