Domenicali: "Avustralya GP'sini gece yarışına çevirebiliriz"

Melbourne'daki mücadele yerel taraftarların ilgisini fazlasıyla çekiyor olabilir ancak özellikle Avrupa'daki taraftarlara ters bir saatte düzenlendiği için televizyon yayınları anlamında her zaman birtakım sıkıntılara da yol açmakta.

Ülkemiz için de benzer bir durum söz konusu; nitekim sıralama turları ve yarış sabah 08.00'a, birinci ve üçüncü antrenman seansları ise gece 04.30'a denk gelmekte.

Son dönemde nispeten ekstrem çözümleriyle öne çıkan Stefano Domenicali'nin bu konuya da bir çözümü var: Avustralya GP'sini gece yarışına çevirmek!

SportNXT konferansında söz alan Domenicali, "Avustralya GP'sinin gece yarışına çevrilip çevrilmeyeceği hakkında konuştuk, neden olmasın? Sadece bir yatırım meselesi."

"Bir gece yarışı cazip olabilir. Bu kadar uzun süre planlama yaptığınızda, yeni çözümler oluşturabilmek için en iyisini düşünüyorsunuz."

"En iyi çözümün ne olduğunu asla bilemezsiniz. Uygulayıp sonuçları görmek önemli olacak." dedi.

Avustralya GP Şirketi CEO'su Andrew Westacott ise Domenicali'ye bu konuda tam olarak katılmamakla birlikte bu öneriyi tamamen reddetmiyor.

Westacott, "Her bir şehrin şampiyonaya sağladığı ve katkıda bulunduğu çekiciliği de hesaba katarsak Melbourne'un bir Pazar öğleden sonra yarışı olarak gayet iyi işlediğini söyleyebiliriz."

"Yine de Formula 1'de asla asla dememelisiniz." dedi.