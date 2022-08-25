Domenicali, antrenman seanslarının sayısını azaltmak için hevesli

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Geçtiğimi birkaç yıldır çeşitli format değişiklikleriyle -en hızlı tura puan verilmesi, sprint yarışları, vs.- kendini yenilemeye ve rekabetçiliği arttırmaya çalışan F1 yönetimi, son dönemde birçok öneriyle taraftar karşısına çıkmış durumda.

Son dedikodulara göre yönetim, antrenman sayısının azaltılması ve yarış hafta sonlarında sadece bir antrenman yapılması yönünde birtakım adımlar atmaya başlayacak.

Bu konuda RaceFans'a konuşan Domenicali, "Hafta sonlarına bir taraftarın perspektifinden baktığımda her gün uğruna mücadele edilecek bir seansın gerçekleşmesi çok önemli."

"Antrenman seansları mühendisler ve pilotlar için oldukça ilginç geçiyor, fakat günün sonunda bu bir spor ve bir şeyler için savaşmalısınız."

"Takvimde zaten yarış hafta sonları dışında yapılacak antrenmanlar kısıtlanmış durumda, bu nedenle sadece Cuma sabahı bir antrenman seansı yapılması ve bunun dışında pilotların piste çıktığı her seansta bir şeyler için mücadele edilmesi adına çaba sarf edeceğim."

"Pazar günü ana yarışın önemini koruması çok önemli, fakat bunun dışında da pilotların pistte olduğu sürece puan veya herhangi bir ödül için rekabet ediyor olması gerekiyor, benim düşüncem bu."

Stefano Domenicali, CEO Formula 1, Sebastian Vettel, Aston Martin F1 Team Fotoğraf: Alexander Trienitz

Gelecek hafta sonu düzenlenecek F1 Komisyonu toplantısında bu öneriyi masaya getireceğini söyleyen Domenicali, toplantıda aynı zamanda sprint yarışlarının sayısının arttırılması önerisinin de tartışılacağını belirtti -bu öneri, sezon başında FIA tarafından reddedilmişti.

Domenicali, "MotoGP'nin geçtiğimiz hafta sonu farklı bir öneriyle gelmesi gerçekten güzel. Bir şeyleri değiştirdiğinizde, sizin tarafınızı tutan insanların yanı sıra size karşı çıkan insanlar da olacaktır. Bu durum, normal bir tartışmanın bir parçasıdır."

"Gelecek yıl altı sprint yarışı istememizin sebepleri var, detayları kesinleştirmek adına FIA ile çalışmalarımız devam ediyor.

"Bir sonraki F1 Komisyonu toplantısında detayları tartışmak ve birtakım değişiklikler yapmak için de hazır olduğumuzu söylemeliyim. Ancak günün sonunda -F1 ve MotoGP'de gözlemlediğim kadarıyla- değişiklikten ötürü taraftarlar mutlu, organizatörler mutlu, aynı şekilde medya da mutlu. Dolayısıyla bir çözüm bulmak kolay olacaktır."

"Bir sonraki F1 Komisyonunda tartışmak istediğimiz şey, geliştirebileceğimiz bir şey veya başka bir fikir olup olmadığını görmek için sprint formatındaki bazı eksiklikleri gidermektir."

"Bunun yanı sıra, ilk antrenman seansını dışarıda tutarak, her hafta sonu puan verilen bir diğer seans olmasını isterdim. Bu, pilotlarla, takımlarla ve FIA ile tartışmayı gerçekten çok istediğim bir konu, nitekim ekstra bir seans pistteki herkesin görmek istediği yoğunluğu artıracak." dedi.