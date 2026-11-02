Formula 1 Meksika GP

Domenicali: "Antonelli, olağanüstü bir mirasın temellerini attı"

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, 2026 dünya şampiyonluğunu kazanan Kimi Antonelli'nin başarısının 'olağanüstü bir mirasın başlangıcı' olduğunu söyledi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 2 Kas 2026 11:20

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Kimi Antonelli, Meksika Grand Prix'sini üçüncü sırada tamamlayarak 2026 pilotlar şampiyonluğunu matematiksel olarak garantiledi. 20 yaşındaki Mercedes pilotu, böylece Formula 1 tarihinin en genç dünya şampiyonu oldu.

Antonelli ayrıca 1953 yılında Alberto Ascari'nin elde ettiği başarının ardından dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk İtalyan pilot olarak ülkesinin 73 yıllık bekleyişini de sona erdirdi.

Antonelli'nin Formula 1'e yükselişi oldukça hızlı gerçekleşti. 2019 yılında Mercedes'in genç pilot programına dahil edilen İtalyan pilot, Formula 3'ü atlayarak 2024'te doğrudan Formula 2'ye geçti. Antonelli, 2025 sezonunda ise Mercedes'in yarış koltuğuna yerleşti.

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, Antonelli'nin başarısının birden fazla açıdan tarihi önem taşıdığını vurguladı.

Domenicali, "Bugün Kimi Antonelli tarih yazdı. Formula 1 tarihinin en genç dünya şampiyonu olmak; olağanüstü yetenek, cesaret ve kararlılıkla kazanılmış muhteşem bir başarı."

"Kimi'nin, 1953'te Alberto Ascari'den bu yana Formula 1 dünya şampiyonluğunu kazanan ilk İtalyan olmasını görmek beni çok gururlandırıyor."

F1 CEO Stefano Domenicali walks in the paddock

Fotoğraf: Kym Illman / Getty Images

"Ülkemiz 73 yıldır bu anı bekliyordu. Bugün koca bir ülke, kendi evlatlarından birinin sporumuzun zirvesine ulaşmasını kutlayacak."

"Büyüklük yalnızca rekorlarla değil, ilham verdiği nesillerle de ölçülür."

"Kimi, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca taraftarın hayal gücünü etkiledi ve gençlere adanmışlık, inanç ve sıkı çalışmayla başarılamayacak hiçbir şey olmadığını gösterdi."

"Bugün dünyanın dört bir yanında ekran başında olan genç kız ve erkekler, Kimi'de en büyük hayallerin gerçeğe dönüşebileceğini kanıtlayan bir isim görecek."

"Bugün onun adı, sporumuzun efsaneleri arasına katılıyor. Formula 1 tarihinde yeni bir sayfa yazıldı ve bunun olağanüstü bir mirasın yalnızca başlangıcı olduğuna yürekten inanıyorum."

"Bu inanılmaz başarıdan dolayı Kimi'yi, Mercedes'i ve ailesini tebrik ediyorum. Tüm Formula 1 camiası bu özel anı onlarla birlikte kutlamaktan gurur duyuyor." şeklinde konuştu.

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- Motorsport.com Ekibi

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