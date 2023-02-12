Domenicali, Andretti'nin tavrını doğru bulmuyor

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Manor'un çekildiği 2017 sezonundan bu yana 10 takımla varlığını sürdüren F1, FIA'nın yeni takımları kabul süreci başlatmasıyla birlikte yakın zamanda genişlemeye gidebilir.

Birçok kişi, uzun süredir spora girmeye çalışan ancak çeşitli sıkıntılar yaşayan Andretti'nin 11. takım olarak gride katılmasına kesin gözüyle bakıyor.

Mevcut takımlarca "F1'e bir şey katamayacağı" gerekçesiyle istenmeyen Andretti, arkasına General Motors'u alarak ve Cadillac ile teknik ortaklık kurarak bu alanda da önemli bir iş yaptı.

Buna rağmen F1 yönetimi halen Andretti'yi görmezden geliyor. Bu konuda Sky Sports'a konuşan CEO Stefano Domenicali, Andretti'nin kamuoyu önündeki tavrını yanlış buluyor.

Domenicali, "Her şeyden önce, seriye değer katabilecek herkese kucak açıyoruz. Herkese saygı duymamız gerektiğini düşünüyorum."

"Andretti örneğinde olduğu gibi F1'e girmek istediklerini açıkça dile getiren takımlar var, ancak bunu yaparken takımların açgözlü olduğunu söylemek akıllıca değil."

"F1'e girmek istediklerini dile getiren başka takımlar da mevcut, dolayısıyla izlenmesi gereken bir süreç var ve FIA ile birlikte bu sürece uyulduğundan emin olacağız. Eğer tüm unsurlar mevcutsa bu takımlar hoş karşılanacaklardır."

"Dikkate alınması gereken pek çok boyut var ve birileri sistemi zorluyor diye aşırı tepki vermemize gerek yok. Birileri bağırsa da bağırmasa da süreç doğru şekilde, ciddiyetle yürütülecektir."

"Dikkatli olmamız gerektiğini söyleyebilirim. Bunun Andretti'ye yönelik kişisel bir saldırı olduğunu düşünebilirsiniz ama öyle değil. Tüm unsurları değerlendirirken ciddi ve profesyonel davranmamız şart." dedi.