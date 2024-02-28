Domenicali: "Andretti Cadillac'ın F1 için reddedilmesinde ilgili süreç takip edildi"

Andretti Cadillac'ın teklifi geçtiğimiz Ekim ayında FIA tarafından onaylanmıştı ancak 31 Ocak'ta sürecin ikinci aşamasında F1 tarafından gerekçeler açıklanarak reddedildi.

Bu açıklamanın içeriğine daha sonra hem Andretti hem de ortağı General Motors tarafından itiraz edildi.

Ancak F1, Cadillac'ın kendi güç ünitesini geliştirmeyi planladığı 2028 yılında fabrika destekli bir giriş için kapıyı açık bırakırken daha erken giriş ihtimalini reddetti.



Bu, yeni takımın şu anda yürürlükte olanlardan potansiyel olarak farklı koşullara sahip yeni bir Concorde Anlaşması imzalamasını gerektirecek gibi görünüyor.

Mevcut Concorde'a göre 11. takım spora girerse ondan 200 milyon dolar alınıyor ve ödül pastası paylaştırılacağı için diğer takımlara eşit olarak dağıtılıyor.

Formula 1'in son senelerde büyümesi ve takım değerlerinin yükselmesiyle birlikte mevcut katılımcılar 200 milyon dolar rakamını sorguladı.

Andretti Cadillac'ın reddedilmesiyle ilgili ilk açıklamasını Wall Street analistleriyle bir görüşmede yapan Domenicali, F1'in doğru protokolleri izlediğini açıkça belirtti.

Domenicali ayrıca 11. takıma ilişkin hükümlerin, 2026 yılında yürürlüğe girecek olan bir sonraki Concorde Anlaşmasına ilişkin tartışmaların bir parçası olacağını belirtti.



Domenicali, 11. takıma ilişkin gelecekteki hükümler sorulduğunda, "Elbette bu, Concorde Anlaşması ile ilgili bir nokta."

"Bu, yapmamız gereken farklı değerlendirme türleriyle ilgili olarak FIA ve FOM arasında yapılması gereken ortak bir çalışma noktası."

"Dolayısıyla [Andretti Cadillac ile] olanlarla ilgili olarak, sürecin takip edildiğini ve sonucu doğru şekilde sunduğumuzu düşünüyorum."

"Geleceğe yönelik olarak, bu yıl içinde takımlarla doğru teknik ve ticari teklif tartışılacak." şeklinde cevap verdi.

Stefano Domenicali Fotoğraf: Erik Junius

Domenicali bir sonraki Concorde ile ilgili görüşmelerin yakında başlamasını beklerken, genel hatlarıyla şimdikine benzer olacağını işaret etti.

Domenicali, "Concorde Anlaşmasının yenilenmesi konusunu takımlarla çok kısa bir süre içinde ele almayı bekliyoruz."

"Temelde takımlarla paylaştığımız görüşümüz, Concorde Anlaşmasının bu sefer önemli bir değişikliğe ihtiyaç duymayacağı yönünde."

"Dolayısıyla çok ama çok yakında başlayacağız. Sezon bitmeden önce yönetmelikler ve daha önce çözülmesi gereken diğer konularla ilgili konuşmaları sonuçlandırmak önceliğimizdi."

"Şimdi, bu tartışmaya başlayacağımız zamana yaklaşıyoruz. Dediğim gibi çok ama çok kısa bir süre içerisinde bu süreç başlayacak." dedi.