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Formula 1 / Son dakika

Domenicali: "Alonso'nun dönüşü F1 için harika olur"

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Domenicali: "Alonso'nun dönüşü F1 için harika olur"
Ekleyen:
, Editör
30 May 2020 08:46

Eski Ferrari takım patronu ve Lamborghini CEO'su Stefano Domenicali, Fernando Alonso'nun Renault ile Formula 1'e dönüşünün tüm spor için harika olacağını belirtti.

2005 ve 2006'da Renault ile çifte şampiyonluk alan ancak McLaren ile geçirdiği dört zorlu yılın ardından emekli olan Alonso'nun 2021'de F1'de dönmek için Renault ile görüşme halinde olduğu biliniyor.

Henüz Alonso ve Renault arasında anlaşma bulunmuyor. Fakat tarafların yaz aylarına kadar görüşmeye devam etmesi ve en azından aracın performansını gördükten sonra bir karar alması bekleniyor.

Stefano Domenicali, şu anda iyi bir grid olsa bile Alonso'nun dönüşünün spor için iyi olacağını söyledi.

Domenicali, Reuters'e verdiği demeçte, "Zaten genç sürücülerimiz var, ama Fernando başka bir seviye getirir."

“Kesinlikle çok güçlü olur. Tabii ki iyi ve çok hızlı bir araç ile daha da güçlü olabilir. Yine de ne olursa olsun Fernando geri gelirse Formula 1 için harika olur." dedi.

Domenicali ayrıca kendisinin Formula 1'e dönmek gibi bir planı olmadığını belirtti.

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Editör Kemal Şengül

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