Domenicali: "Almanya'nın F1'e olan ilgisinin azalması şaşırtıcı"

Almanya, son yıllarda Mercedes'in başarılarına rağmen spora ilgisini kaybetmeye başladı ve son dönemde ülkede yarış dahi düzenlenmiyor.

2000'lerin ortalarından bu yana Hockenheim ve Nürburgring Almanya yarışına dönüşümlü olarak ev sahipliği yapsa da, son yıllarda her iki pist de F1'e ev sahipliği yapmaya pek yanaşmadılar.

Bunun temel sebebi, Formula 1'in istediği ev sahipliği yapma ücretiydi. Taraflar finansal anlamda çözüm yolu bulamadılar.

Bu sebeple Hockenheim, 2016 sonrasında sadece iki kez F1'e ev sahipliği yaparken, Nürburgring sadece bir kez ev sahipliği yapabildi.

Nürburgring, 2020 yılında pandemi sayesinde takvime girse de, 2021 her iki pist de takvimde yer almadı ve 2022 yılında da yine takvimde olmayacaklar.

F1 CEO'su Stefano Domenicali, bu yaşananlara anlam veremediğini belirtiyor.

Domenicali, Auto Bild'e şöyle dedi: "Orada bir yarış olmaması beni çok üzüyor. Almanya Grand Prix'si benim için çok önemli ama ne yazık ki Almanya, Formula 1'e ev sahipliği yapmaya gerçekten ilgi göstermiyor."

"Bu gerçekten çok kötü bir şey."

"Formula 1'in artık Alman pazarı için çekici olmadığına inanmakta zorluk çekiyorum Burada dört kez dünya şampiyonu Vettel var. Gelecek vadeden bir kariyere başlayan Mick Schumacher var."

"Bu açıdan Alman pazarının ilgisini çekmek için çaba göstereceğim." dedi.

Domenicali, geçen yıl Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasındaki keyifli savaşın 2022'de devam etmesini umuyor. Ayrıca bu mücadeleye yeni isimler katılmasını da istiyor.

"Elbette bu mücadelenin devam etmesini umuyorum Geçen yıl Max ve Lewis sayesinde Formula 1'e olan ilgi oldukça büyüktü. Fakat umarım diğer pilotlar da şampiyonluk mücadelesine dahil olabilirler."

"Şampiyonada pek çok genç ve yetenekli isim var. Bu yüzden asıl soru, yeni araçların daha fazla sürücünün zafer şampiyonluk için yarışmalarına izin verip vermeyeceği olacak."

All cars on the grid with flans displaying the German flag

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images