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Formula 1 Macaristan GP

Domenicali açıkladı: Hungaroring sözleşmesi uzatılabilir ve sprint formatı gelebilir

F1 CEO’su Stefano Domenicali, Hungaroring’in yenilenen altyapısından övgüyle bahsetti ve sözleşmenin uzatılmasına yönelik çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
F1 CEO Stefano Domenicali walks in the paddock

F1 CEO Stefano Domenicali walks in the paddock

Fotoğraf: Kym Illman (Getty Images)

Formula 1’in Demir Perde’nin arkasına ilk geçtiği 1986 yılından bu yana takvimdeki yerini koruyan Hungaroring, 40. yılında kapsamlı bir modernizasyon sürecinden geçerek yeni yüzüyle kapılarını açtı. Sezonun en köklü duraklarından biri olan pistteki değişim, Formula 1 yönetiminden tam not aldı.

Pistin yenilenen altyapısını ve Macar hükümetinin spora olan bağlılığını değerlendiren F1 CEO'su Stefano Domenicali, Formula.hu'ya verdiği özel röportajda pistle ilgili açıklamalar yaptı.

Formula 1 CEO Stefano Domenicali

Formula 1 CEO Stefano Domenicali

Fotoğraf: Giuseppe Cacace - AFP - Getty Images

Macaristan organizatörlerinin ve hükümetinin taahhütlerini eksiksiz yerine getirdiğini vurgulayan 61 yaşındaki İtalyan yönetici, spora gösterilen sadakatin altını çizdi: "Organizatörlerin ve hükümetin başardıklarıyla gurur duyuyorum. Sözleşmedeki anlaşmamıza tam anlamıyla sadık kaldılar ve bize en üst kalitede bir altyapı sundular.

“Siyasete girmek istemem ama 1986'dan bu yana kimin başbakan veya iktidarda olduğuna bakılmaksızın burada Formula 1'e karşı inanılmaz bir adanmışlık gördük.” 

“Macaristan, yatırımlar söz konusu olduğunda F1'i her zaman birinci önceliği olarak gördü. Biz bu bağlılığı asla unutmayacağız."

Mevcut anlaşmanın süresi devam etmesine rağmen yenilenen pistin uzun vadeli geleceği garanti altına aldığını belirten Domenicali, anlaşmanın uzatılmasına yönelik çalışmaların çoktan başladığını belirtti: "Hungaroring'in 1986'dan bu yana aralıksız olarak takvimde yer alması, F1 Dünya Şampiyonası'na olan sadakatinin en büyük kanıtıdır.” 

Stefano Domenicali, CEO, Formula 1

Stefano Domenicali, CEO, Formula 1

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Modernleşme çalışmaları tamamlandı ve bence çok daha uzak bir geleceği konuşmaya kesinlikle hazırız. Anlaşmanın erken sürede uzatılması için resmi görüşmelerimiz halihazırda başladı."

F1 CEO'su, Hungaroring'in geleceğinde sadece yeni bir sözleşmenin değil, aynı zamanda yeni bir yarış formatının da yer alabileceğinin sinyalini verdi: "Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; Hungaroring, sprint hafta sonu düzenleme konusunda somut görüşmeler yürüttüğümüz pistlerin başında geliyor.” 

“Sprint formatını daha da genişletmek istiyoruz ve Macaristan bu konuda en güçlü adaylarımızdan biri."

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