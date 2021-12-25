Domenicali: "Liderlerle aradaki fark 2022'de çabucak kapatılacak"

F1 takımları şu anda, 2022'de piste çıkacak yepyeni zemin etkili araçların tasarımları üzerindeki sıkı çalışmalarını devam ettiriyor.

Son derece rekabetçi bir 2021 sezonunun ardından, düzenlemelerdeki değişikliğin, bazı takımların performanslarını artırmanın daha iyi yollarını bularak, farkı daha fazla açmalarını sağlayacağına dair bazı korkular dile getirildi.

F1, yeni düzenlemelerin ilk aşamalarında, bir veya iki takımın gridde açık ara farkla önde olma olasılığının olduğu gerçeğini reddetmedi.

Ancak Domenicali'nin, takımların yeni düzenlemelerin üstesinden gelebilecek yollar bulmasının ardından, sezonun başlangıcında elde edilen avantajların çok hızlı bir şekilde kaybolacağından şüphesi yok.

Özel olarak Autosport'a konuşan Domenicali, "Yeni bir düzenleme ve bütçe sınırı ile başlayan bir sezonda, araçlar arasındaki farkların insanların beklediğinden daha fazla olabileceği ortada."

"Ancak yeni düzenlemelerle beraber getirilen sınırlamaların, oluşabilecek bu farkın daha hızlı kapatılacağı anlamına geleceğinden de eminim." dedi.

Ross Brawn, Managing Director of Motorsports, and Stefano Domenicali, CEO, Formula 1 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Domenicali'nin rekabetçi tablonun hızla değişeceğine dair inancı Ferrari tarafından da desteklendi. Ferrari, gelecek yıl önemli olan şeyin, takımların sezonun başındaki rekabetçi durumlarına ne kadar hızlı tepki verebileceği olduğunu düşünüyor.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, "Her takımın, kuralları ve bunlara bulduğu çözümleri yorumlama biçimlerine göre, sezonun başında araçlar arasında rekabet farkı olabilir."

"Bence Ferrari için bu noktada, zayıflıkları anlama ve bunları çok hızlı bir şekilde ele alma yeteneğine sahip olmak, önemli olacak. Bu yüzden takımın tepkisi, işin anahtarı olacak."

"Başından itibaren rekabetçi bir araca sahip olacağınızdan emin olamazsınız çünkü böyle büyük bir kural değişikliği olduğunda, ne olacağını asla bilemezsiniz. Mesele, mümkün olan en kısa sürede bunu ele alabilecek kapasiteye sahip olmak.” dedi.

Domenicali, yeni nesil araçların, sürücü yeteneğini daha fazla öne çıkaracağı ve böylece daha fazla mücadeleye yol açacağı konusunda iyimserliğini korudu.

"2022, olumlu veya olumsuz anlamda karakterize edilebilecek pek çok yeni unsurun olduğu bir sezon olacak."

“Zemin etkili araçlar, sürücülerin becerilerini vurgulamak için tasarlandı. Bunlar, lastikleri bozan kirli hava etkisi olmadan sürülmesi gereken makineler. Amaç, araçla ilgili engeller olmadan birçok sürücü arasında mücadele yaratmak.”