Domenicali: "24 yarış, Formula 1 için maksimum"

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Gelecek yıl Formula 1 takviminde 24 yarış olacak ve böylelikle tüm zamanların en büyük takvimi oluşacak.

Bu, son yıllarda Formula 1'e olan ilginin artmasıyla oluştu ve şu anda takvime girmek için kapıda bekleyen pek çok ülke var.

Gelecekte takvimin 25 hatta daha fazla yarışa sahip olacağı iddia edilse de, Stefano Domenicali 24 yarışın ideal olduğunu söylüyor.

Motorsport-Magazin'e konuşan Domenicali, "23 ila 24 Grand Prix iyi bir sayı. Yarış sayını daha da yukarı çıkarmak istemiyorum."

"Pistleri seçerken pek çok faktörü göz önünde bulunduruyoruz ancak Grand Prix sayısı konusunda kesinlikle netiz: Maksimum sayımız 24."

"Önceki yıllarda takvim 15 yarıştan oluşuyordu ama o zaman durum farklıydı."

"Şu anda Formula 1'e büyük bir ilgi var ve umarım bu ilgi artmaya devam eder."

"24 yarış, nicelik ve nitelik arasında bir denge sağlıyor. Eğer bu kadar çok yarış düzenlemek sorun teşkil etseydi, takvimi hemen kısaltırdım."

"Bir denge yakalamaya çalışıyoruz. Yarışların üçte biri Avrupa'da, üçte biri Amerika ve Orta Doğu'da, diğer üçte biri ise Uzak Doğu'da olacak."

"Takvimi oluştururken işin maddi kısmı da çok önemli. Takvimdeki boş yerlerden çok daha fazla teklif var. Seçim yaparken pistin güzelliğini, projeye yapılan yatırımı, taraftar etkinliklerini, takımların ve üreticilerin ilgisini göz önünde bulunduruyoruz." dedi.