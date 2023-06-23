Domenicali: "24 yarış, F1 için ideal bir sayı"

F1 takvimi, 2023 yılı için 24 yarışlık rekor bir sayıya ulaştı.

Ardından Çin Grand Prix'sinin, Çin'in devam eden COVID-19 politikası nedeniyle iptal edilmesi ve Imola'daki Emilia Romagna Grand Prix'sinin şiddetli sel nedeniyle iptal edilmesi takvimdeki yarış sayısını 22'ye indirdi.

2024 takviminin bu yılki programla aynı 24 yarışı içermesi beklenirken, Belçika Grand Prix'sinin sözleşmesini uzatmak için görüşmeler devam ediyor.

Mevcut ticari anlaşmalar kapsamında izin verilen maksimum yarış sayısı 24 olsa da, F1'in gelecekte bu sayıyı daha da artırmaya çalışacağına dair endişeler vardı.

Ancak F1 CEO'su Domenicali'ye göre, takvimde 24 yarış olmaya devam edecek.

F1'in Beyond the Grid podcast'ine konuşan Domenicali, "Gelecek yıl yapmak istediğimiz yarış sayısı 24 ve bence 24 ideal sayı."

"Pazarda gerekli olan sayı bu. Bunun, lojistiğin karmaşıklığı ve burada çalışan insanlar arasındaki doğru denge olduğunu söyleyebilirim." dedi.

F1'in popülaritesinin arttığı bir dönemde takvim için rekabet daha da kızıştı. İspanya Grand Prix'sini Madrid sokaklarına getirmek için kapsamlı bir çaba sarf edilirken, Avrupa yarışlarının dönüşümlü olarak düzenlenmesi de bir seçenek olmaya devam ediyor.

Domenicali, "Madrid'in gelecekte bir yarışa ev sahipliği yapmak istediği doğru, ancak şu ana kadar alınmış bir karar yok. Ticari ve teknik görüşmeler önümüzdeki birkaç ay içinde gerçekleşecek."

"Formula 1'in iyiliği için en doğru kararı alacağız, ancak Barselona ile hâlâ bir sözleşmemiz olduğunu unutmamalıyız."

"Barselona'nın geleceği ele alış biçiminden gerçekten çok ama çok memnunuz çünkü bu, onların her düzeyde ihtiyaç duyulan iyileştirmeleri yapmasına yardımcı olacaktır."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Lando Norris, McLaren MCL60, the rest of the field at the start Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Domenicali, Hollanda ve Belçika yarışlarının organizatörleri tarafından tercih edilmeyen ancak uzun vadeli bir çözüm olarak masada duran bir seçenek olan dönüşümlü mekanlar konusunda şunları söyledi: "Avrupa'da rotasyon prensibinin uygulanabileceği yarışlar görmek istiyorum."

"Bazılarıyla halihazırda görüşmelerimiz var ve iki yıl içinde bu konuyu netleştireceğiz."

Domenicali'ye göre artan rekabet Barselona dışındaki pistlerin de altyapılarını daha yeni ve gösterişli bir seviyeye getirmeye zorluyor; Spa-Francorchamps'ın yenilenmesi bunun en iyi örneği.

"Tarihi yarışlar her zaman takvimin bir parçası olacak, ancak bazılarının altyapıda yapmaları gereken değişikliklerin farkına varmaları gerekiyor."

"Taraftarlar her geçen gün daha farklı ihtiyaçlarla geliyorlar. Eğer onlara hak ettiklerini vermezseniz, bu artık tarihi olmaktan çıkar, öyle değil mi?"

"İki yıl önce Belçika'nın takvimden çıkarılacağı tartışılıyordu. Ancak onlar, taraftarlara sunmak isteyeceğimiz şekildeki bir altyapıya yatırım yaptılar."