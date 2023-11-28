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Domenicali: "2024'te rekabet artacak"

Formula 1'in CEO'su Stefano Domenicali'ye göre 2024 sezonunda mücadele daha da kızışacak.

Editör Ezel Tan
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Stefano Domenicali, CEO, Formula 1

Bu yıl Formula 1'de Red Bull ver Max Verstappen fırtınası vardı. İki şampiyonda da mutlu sona ulaşan Red Bull 22 yarışta 21 zafer alarak sezona damgasını vurgu.

Verstappen ise aynı süreçte 19 galibiyet alarak bir sezonda en çok yarış kazanan sürücü olarak tarihe geçti.

Fakat F1'in CEO'su Stefano Domenicali'ye göre 2024'te durum değişebilir.

Domenicali, "Gelecek yıl rekabetin daha da yoğunlaşacağını düşünüyorum."

"Tahminde bulunmayı sevmiyorum, çünkü o zaman genellikle gerçekleşmiyorlar fakat tüm takımların amacı - ilerleme kaydetmek, becerilerini ve gelişme yeteneklerini göstermek."

"2024 yılında rekabet daha da artacak. Önümüzde iki -kural değişikliği olmayan- sezon var ve ardından motor yönetmeliklerinin değişeceği yeni bir döneme gireceğiz, o zaman yeni değişiklikler görmeyi bekliyoruz." dedi.

Domenicali'ye göre Verstappen övgüyü hak ediyor.

"Max'i bu yılki ikna edici zaferinden dolayı kutlamak ve iki noktaya dikkat çekmek istiyorum; öncelikle bütçe sınırı altında aracı geliştirmenin imkansız olduğunu söyleyenler için McLaren durumun böyle olmadığını kanıtladı."

"İkincisi, Abu Dabi'deki sıralama turlarında yirmi araç 1 saniye içerisindeydi. Bu da tek turda birbirlerine çok yakın olduklarını gösteriyor."

"Elbette yarış temposu farklı ama bu fark da azalacak."

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