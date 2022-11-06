Domenicali: "2022'de şampiyonluk yarışının olmaması F1'i etkilemedi"

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Geçen yıl Abu Dabi'deki son tur mücadelesinin aksine bu yıl Max Verstappen, dört yarış kala Suzuka'da Dünya Şampiyonu oldu. Red Bull ise bir sonraki yarış olan ABD GP'de Markalar Şampiyonu oldu.

Domenicali, 2022'nin kalan yarışlarına hâlâ çok fazla ilgi olduğunu söylüyor ve F1 için olumsuz bir etkisi olmadığında ısrar ediyor.

Ayrıca gelecek yılki mücadelenin daha rekabetçi olacağından ve bir kez daha son yarışa kalacağından emin.

Wall Street analistleriyle yaptığı bir görüşmede, şampiyonluk yarışının olmamasının F1'in finans yönü için kötü olup olmayacağı sorulduğunda Domenicali, "Herhangi bir risk görmüyoruz."

“Her şeyden önce, biletlerin tükendiği son yarışımız var ve rakamlar gerçekten çok iyi. Elbette, spor perspektifi için dikkatler; diğer mücadelelere yönlendirilecek. Yani bu yarışın bir parçası."

“Bu yıl yönetmelik değişikliğinin getirdiği etki konusunda tamamen olumlu olduğumuzu da eklemek isterim. Ve bir takımın, özellikle bu durumda Red Bull veya Verstappen'in inanılmaz bir iş çıkardığı gerçeği hakkında yorum yapamayız. Belki diğer bazı takımlar doğru fırsatları değerlendiremedi."

“Pistte gördüğümüz, tekerlek tekerleğe bir yarıştı. İstediğimiz buydu. Gelecek yıl mücadelenin takvimin sonuna kadar süreceğinden tamamen eminim. Ve gördüğünüz gibi, son yarışlarda spor tarafında çok fazla ilgi var."

“Takımlar için de finansal pozisyonlar ve bir pozisyon elde ettikleri takdirde finansal ödül için bir mücadele var. Bu yüzden Brezilya ve Abu Dabi'ye de büyük ilgi olacağını düşünüyorum." dedi.

Stefano Domenicali, CEO, Formula 1 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Domenicali, Avrupa'daki ekonomik sorunların F1 bilet satışlarını ve dolayısıyla 2023'teki geliri etkileyebileceği yönündeki her türlü yoruma da karşı çıktı.

Domenicali, “Her şeyden önce, bir dünya şampiyonası olarak; bu tür bir riski yönetme durumunu tüm dünyaya yayabiliriz.”

“Öte yandan, uzun vadeli anlaşmalarımızın olması bu riske maruz kalmamızı azaltacaktır. Söyleyebileceğim ve sizinle paylaşabileceğim şey, önümüzdeki yılın bilet satışı konusunda şimdiden inanılmaz sayıda bir ön kayıt görüyoruz."

“Bu, esas olarak benim yaşadığım Avrupa'da; bir durgunluk yaşandığının açık olduğu bir yerde oldukça iyi bir durum."

"Yapılanmamızın ve anlaşmalarımızın, bu yönde ilerlememizi sağlayacağını düşünüyorum."

“Dolayısıyla bu mevcut durumun, bu konuda iyimser olmamızı sağladığını söyleyebilirim. Tabii ki her şeyi gözlemliyoruz, ancak bugün gördüğümüz şey bu." dedi.