Domenicali: "2022 takvimini yeniden ayarlamamız gerekebilir"

2022 Formula 1 sezonu toplamda 23 yarıştan oluşacak ve tüm zamanların en büyük takvimi olacak.

Fakat dünyada COVID-19 pandemisinin etkileri devam ediyor ve sürekli virüsün yeni varyantları çıkıyor. Şu noktada pek çok ülkede vaka sayıları yeniden yükselişe geçti ve bundan ötürü kapanmalar var.

Hal böyle olunca son yıllarda olduğu gibi yine bazı yarışların iptal edilebileceği veya erteleneceği düşünceleri var.

Bu, son yıllarda olduğu gibi Avustralya, Kanada, Singapur ve Japonya gibi yarışlar için önemli bir tehdit gibi görünüyor.

F1 CEO'su Stefano Domenicali, 2022 takviminde hâlâ bazı değişiklikler olabileceği konusunda uyarıyor.

Sport1'e konuşan Domenicali, şöyle diyor: "Şu anda takvimle ilgili çalışmalar, COVID-19'un etkilerine ve bunun getirdiği sonuçlara bağlı."

"COVID-19 salgınını küçümsememek gerekiyor. Henüz bitmedi ve 2022 takvimini yeniden değiştirmek zorunda kalabiliriz."

2022 aynı zamanda yeni bir dönemin de başlangıcı olacak ve artık yeni araç konseptleri kullanılacak.

Domenicali, beklentilerini şöyle aktardı: "Çok fazla şey bekliyorum. Araçlar, sürücülerin birbirine daha yakın gitmesini ve bu sayede birbirleriyle daha da yoğun bir şekilde mücadele etmesini sağlamalı."

"İlk yarıştan itibaren son derece yakın bir grid görüp göremeyeceğimizi sorarsanız, bunun olacağını sanmıyorum. Ancak araçların gelişimindeki kısıtlamalar ve bütçe sınırı nedeniyle, farklar daha hızlı kapanmalı. Her halükarda bu yeni araçları sabırsızlıkla bekliyorum."

"Bazılarının Silverstone'da sergilediğimiz modelden farklı görünmesi gerektiği söyleniyor, yani ben de merak ediyorum."

F1 2022 car Fotoğraf: Formula 1