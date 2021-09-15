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Formula 1 Haberler

Domenicali, 2022 takviminde Almanya'nın yer almasını beklemiyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Formula 1'in CEO'su Stefano Domenicali, Almanya'da bulunan pistlerin, maddi anlamda Formula 1'e ev sahipliği yapmayı göze alamadığını, bu yüzden de yarışı gerçekleştirmeyi planlamadıklarını söyledi.

Domenicali, 2022 takviminde Almanya'nın yer almasını beklemiyor

Formula 1 son olarak 2020'nin sonbahar aylarında COVID-19 nedeniyle iptal edilmesinin ardından Almanya'ya gitmiş ve Eifel Grand Prix'si adı altında Nurburgring'de bir yarış düzenlemişti.

Almanya Grand Prix'sinin, bu adla takvimde bulunduğu son tarihi 2019 yılıydı ve o yarış Hockenheim pistinde gerçekleştirilmişti.

Mercedes'in 2014'ten bu yana elde ettiği başarılar, öncesinde ve sonrasında Sebastian Vettel'in varlığı, hatta Mick Schumacher'in gelişi dahi Almanya'nın Formula 1'e dönüşü için yeterli görünmüyor.

Şu ana kadar Nurburgring ve Hockenheim'ın gelecek yıl için ciddi bir çalışması bulunmuyor ve büyük bir sürpriz olmazsa gelecek yıl  da takvimde olmayacaklar

Sport Bild'e konuşan F1 CEO'su Stefano Domenicali, "[Alman] Organizatörlerin (finansal sebeplerle) bir Grand Prix düzenlemeye cesaret edemediklerini hissediyorum." açıklamasını yaptı.

Alman organizatörler, bir F1 yarışı düzenlemenin maliyetinin yüksek olduğunu ve bunu bilet satışlarıyla telafi edememelerinden endişe ediyorlar.

Buna pek inanmayan Domenicali, “Hollanda'ya bakın. Zandvoort için önümüzdeki üç yılın biletleri tükendi." dedi ve Miami GP'nin bilet satışlarının da çok iyi gittiğini belirtti.

F1, Almanya Grand Prix'si olmamasına rağmen, gelecek yıl tekrar 23 yarış hedefliyor.

Sezonun Bahreyn'de başlayacağını söyleyen Domenicali, “Formula 1 takvimini yine 23 yarışta tutmak istiyoruz. Bunun yaklaşık üçte biri Avrupa'da yapılacak. Diğer yarışlar ise dünyanın geri kalan kısmına paylaştırılacak."  dedi.

2022 için taslak takvimin bu ayın sonunda veya Ekim başında açıklanması bekleniyor. Bahreyn Grand Prix'si büyük olasılıkla yeniden sezonun ilk yarışı olacak ve ardından bu yıl, takvimin sondan bir önceki Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Cidde yarışı gerçekleştirilecek.

Domenicali daha önce Miami Grand Prix'sinin Mayıs ayının başında yapılacağını açıklamıştı.

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