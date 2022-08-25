Domenicali: "2007'deki dönüş, Ferrari'nin hâlâ şampiyonluk şansının olduğunu gösteriyor"

Haberi dinle

Red Bull pilotu Max Verstappen, sezonun ilk bölümünü en yakın rakibi Charles Leclerc'in 80 puan önünde tamamladı ve sezonun ikinci yarısında ilk yarıdaki 13 yarışa karşılık sadece 9 yarış yapılacak.

Ferrari pilotu Leclerc, çeşitli dayanıklılık sorunları ve hataların ardından hız olarak güçlü olsa da çok fazla puan kaybetti ve şampiyonada rakibinin oldukça fazla gerisine düştü.

Domenicali, mevcut şampiyonluk mücadelesinin geçen sene olduğu gibi ancak tartışmasız bir şekilde son yarışın son turuna kadar uzanmasının ticari açıdan F1 için iyi olabileceğini söylerken, aradaki büyük fark nedeniyle bunun kolay olmayacağını kabul etti.

Buna rağmen Domenicali, kendisinin çalıştığı dönemde Raikkonen'in McLaren pilotları Lewis Hamilton ve Fernando Alonso'yu mağlup ederek 2007 şampiyonu olmasının, pes edilmemesi gerektiğini gösterdiğini söyledi. O sezon, son iki yarış kala Raikkonen lider Hamilton'ın 17 puan gerisindeydi (O dönemde yarış galibine 10 puan veriliyordu) ancak son iki yarışta olanların sonucunda şampiyon olmayı başardı.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Ferrari

Raikkonen'in şampiyon olduğu sene Ferrari'nin Sportif Direktörü olan Domenicali, "Geçmiş deneyimlerime bakarak, asla asla dememeniz gerektiğini düşünüyorum."

"Çünkü 2007'yi hatırlayın. Sezonun bitmesine iki yarış varken 17 puan gerideydik ancak Kimi, Brezilya'da şampiyonluğu kazanmayı başardı. Kimse bunu beklemiyordu."

"Arada büyük fark olduğunu biliyorum ancak Ferrari'nin yeniden Red Bull ile şampiyonluk mücadelesine girmemesi için bir neden göremiyorum."

"Red Bull çok güçlü bir takım. Mercedes gelişecektir ancak gerçekten, içerisinde bulunduğum pozisyona bakarak, diyebileceğim tek şey son ana kadar pes etmemeleri gerektiği." dedi.

Domenicali, 2022 sezonunun ikinci yarısında taraftarları memnun edecek çok fazla sürprizin olacağını düşünüyor.

Domenicali, "Hatalar, dayanıklılık sorunları, hava şartları... Neler olacağını kim bilebilir? Önemli olan tek şey ve öyle olacaklarından eminim, Ferrari'nin odaklanmak zorunda olması."

"Belçika'dan sezon sonuna kadar tüm yarışların biletleri satıldı. Yani çok fazla insan şimdiden biletlerini satın aldılar. Belçika'da her gün 120 binden fazla insan olacak. Zandvoort için de aynısını hayal edebilirsiniz. Monza'da 250 binden fazla bilet satıldı. Singapur'da tüm biletler satıldı."

"Bu şimdiden zaten rezerve edilmiş bir şey. Bu yüzden umarım harika bir yarış geçireceğiz ve sezonun harika bir ikinci kısmı olacak." dedi.