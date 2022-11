Domenicali: "11. takımın Formula 1'in kalitesini artırması gerekiyor"

Formula 1'de 11. takım konusu, Andretti Global'in Formula 1'e girmek istemesinin ve bu konuda gerekli başvuruları yapmasının ardından gündeme gelmiş durumda.

Michael Andretti, son dönemde bu projeyle Formula 1'in kapısını sürekli çaldı ve bunun için gerekli tüm kaynaklara sahip olduklarını garanti etti. Hatta Porsche'nin de bu projeye destek verebileceği konuşuluyor.

Formula 1 yönetimi 11. takımın dünya şampiyonasında yer alması konusunu tartışmaya hazır olduğunu doğruladı ancak Stefano Domenicali'ye göre öncelikle belirli koşulların yerine getirilmesi gerekiyor.

Domenicali, bu konuda aceleleri olmadığını söyledi ve projenin değerini anlamalarının önemli olduğuna vurgu yaptı.

F1 başkanı ve CEO'su, "Yarışları daha ilgi çekici hale getirmek için bir başka takımın gride katılmasına izin vermek sorun değil."

"Konuyu inceliyoruz ve eğer şampiyonaya girmek için bizimle görüşmeye hazır değerli bir aday çıkarsa, bunu yapmaya hazırız. Fakat acelemiz yok."

"Böyle bir projenin yaratacağı değeri ve bununla bağlantılı tüm süreçleri FIA ile görüşmeliyiz. Bence asıl soru, bu takımın gelişiminin Formula 1'in değerini artırıp arttırmayacağı. Eğer öyleyse o zaman bunu tartışacağız."

"Ancak şampiyonanın tüm katılımcıları tarafından da kabul görmesi gerekiyor, Concorde Anlaşması'nda böyle bir koşul var."

"Her şeyden de öte yeni takımın Formula 1'i hem finansal hem de sportif anlamda güçlendirmesi gerekiyor. Ana koşul bu." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, the rest of the field at the start

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images