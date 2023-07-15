Domenicali, 11. F1 takımı konusundaki fikrini değiştirmiyor

İlave katılımların kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin kararın önümüzdeki haftalarda açıklanması beklenirken, Andretti ve Hitech en yüksek profilli adaylar olarak öne çıkıyor.

Süreç FIA tarafından yürütülüyor, ancak F1 organizasyonunun da yeni bir takımın gride katılmasını kabul etmesi gerekiyor.

Mevcut takımlar yeni bir takımın katılmasına izin vermek istemediklerini açıkça belirttiler. Domenicali de onlarla aynı fikirde olduğunu ifade ederek yeni bir takımın spora değer katması gerektiğini vurguladı.

Motorsport.com'a verdiği demeçte Domenicali, "Bu konuda fikrimi değiştirmiyorum."

"Söylediğimiz gibi mesele para değil, herhangi bir öngörüde bulunmak istemiyorum çünkü devam eden bir süreç var. FIA'nın kendi sürecini başlatmış olmasına saygı duyuyorum ve çok yakında bir sonuca varılacak."

"Her zaman söylediğimiz gibi, verdiğimiz kararın işimiz için doğru olduğundan emin olmamız gerekiyor. Bence FIA'nın ve bizim birlikte yapmamız gereken şey de bu. Dolayısıyla bu da önümüzdeki birkaç ay içinde alınacak bir başka karar." dedi.

Andretti/Cadillac teklifinin devam etmesine izin verilmesinin olumlu yanları olup olmadığı sorulduğunda ise şunları söyledi: "Olumlu ve olumsuz yanları var, bu da yaptığımız değerlendirmenin bir parçası."

"Her şeyi çok ciddi ve doğru bir şekilde yapıyoruz. Dolayısıyla bu görüşmeye hazır olur olmaz bilgilendirme yapıp FIA ile birlikte bir görüşme yapacağız."

Bekleyen bir diğer karar ise 2028 yılı opsiyonlu olmak üzere 2025-2027 dönemi için lastik ihalesi ile ilgili.

Mechanics clear the grid prior to the start of the formation lap Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Bridgestone, Pirelli'ye meydan okuyor ve FIA tarafından onaylanan teklifler şu anda Domenicali ve F1 tarafından ticari yönüne odaklanılarak değerlendiriliyor.

Yakında bir kararın verilip verilmeyeceği sorulduğunda Domenicali, "Evet, yakın. Her zaman olduğu gibi buna birlikte karar vereceğiz. Dolayısıyla nihai kararın verilmesi çok uzun sürmeyecek."

"Yani çok fazla bir şey tahmin edemiyorum. Teknik, ticari, ekonomik unsurlar gibi tüm unsurlar mevcut. Dolayısıyla tüm bunları doğru bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz, F1 için en iyi kararı vermek istiyoruz."

Domenicali, bazı takımların 2026 güç ünitesi paketine ilişkin endişelerini dile getirdiğini ve Christian Horner'ın içten yanmalı motor ile elektrik gücü arasındaki mevcut 50:50 dengesinin değiştirilmesi çağrısında bulunduğunu da söyledi.

"Yorumları anlamak için her zaman bir denge olması gerektiğini düşünüyorum."

"Önümüzdeki birkaç hafta içinde yapılacak çok iş var ve projenin gelişiminin doğru yönde ilerlediğinden emin olmak için önümüzdeki haftalarda başka toplantılar da yapacağız."

"Dolayısıyla, motor, güç ünitesi ve araçla ilgili olarak alınan kararları göz önünde bulundurarak, doğru bir pakete sahip olacağımız konusunda olumluyum."

Domenicali, 2026 kurallarına çok şey bağlı olduğunu kabul ederek, sürdürülebilir yakıtın kilit bir unsur olduğunu belirtti.

F1 CEO'su, "Sürdürülebilir yakıt konusunda ne karar verdiğimize bakarsanız, projeyi doğru sürdürülebilir yakıtla yaptığınızda insanlar artık İYM'nin bir değeri olduğunu anlıyor."

"Bence sadece mobilite için değil, yarışların kendisi için de önemli çünkü bildiğiniz gibi ağırlık ve ses bizim için çok önemli iki unsur. Dolayısıyla bu iki unsuru gündemin merkezinde tutmamız gerekiyor."

"Bence hayatta her zaman olduğu gibi, F1 için en iyi programa yönelik en iyi vizyona sahip olmak için doğru dengeyi kurmanız ve birlikte hareket etmeniz gerekiyor; ben bunu başaracağımıza inanıyorum." dedi.