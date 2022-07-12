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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Dolandırıcılıkla suçlanan Mallya cezaevine girecek

Eski Force India sahibi Vijay Mallya, dolandırıcılık suçlamalarından ötürü dört ay hapis cezasına çarptırıldı.

Altay Gök
Ekleyen:
Dolandırıcılıkla suçlanan Mallya cezaevine girecek
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BBC'nin raporuna göre Hindistan Yüksek Mahkemesi, Mallya'yı "bir krediyi temerrüde düştükten sonra mal varlığını ifşa etmemekten" suçlu bulduğunu belirtti.

Rapor, bu durumu, Mallya'nın 2012'de kapanmadan önce sahip olduğu Kingfisher Havayolları şirketine bağlıyor.

Mallya 2016'da Hindistan'dan Londra'ya taşındı ve toplam 840 milyon sterlini aşan borcunu ödeyememesinin ardından ülkeden kaçtığını yalanladı.

Hindistan hükümeti uzun süredir, Kingfisher Havayollarında iddia edilen mali usulsüzlüklerle ilgili olarak, kendi ülkesinde dolandırıcılık da dahil olmak üzere suçlamalarla karşı karşıya kalabilmesi için Mallya'nın iadesini istiyordu.

Londra'daki Yüksek Mahkemede temyiz başvurusunu kaybetmesine rağmen, BBC Mallya'nın halen İngiltere'nin başkentinde ikamet ettiğine inanıldığını belirtiyor.

Mallya, 2017 yılında, mahkeme emirlerini ihlal ederek çocuklarına 40 milyon dolar aktardıktan sonra suçlu bulunmuştu.

Hindistan Yüksek Mahkemesi şimdi Mallya'yı dört ay hapis cezasına çarptırdı.

Vijay Mallya, Force India

Vijay Mallya, Force India

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mallya, Formula 1 dünyasında oldukça iyi tanınan bir isim. 2007 sezonunun ardından Spyker'ı satın alarak spora giriş yapan ve takımın adını "Force India" olarak değiştiren Mallya, 11 sezon boyunca takımın başındaydı.

2018'de Mallya'ya yöneltilen dolandırıcılık suçlamaları ve takımın borçları ödeyememesi gibi birçok sebepten ötürü takıma kayyum atandı ve kısa bir süre sonra takım Lawrence Stroll'e satıldı. Force India ismi de böylece son buldu, takım önce Racing Point, sonra da Aston Martin olarak yoluna devam etti.

2010'lara damga vuran takımlardan Force India, daha küçük bir bütçeye sahip olmasına rağmen özellikle McLaren ve Williams gibi daha büyük takımlara meydan okumasıyla ün kazandı.

Takım -beşi Sergio Perez ile olmak üzere- altı podyum elde ederken, 2009 Belçika Grand Prix'sinde ise Giancarlo Fisichella ile pole pozisyonuna ulaştı.

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