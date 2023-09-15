Dokuz takım Singapur GP'ye güncellemelerle geldi
Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Singapur GP öncesinde FIA, takımların hafta sonu için hazırladığı güncellemeleri açıkladı.
Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Singapur GP'ye ev sahipliği yapacak Marina Bay, yüksek yere basma gücü isteyen pistlerden birisi. Dolayısıyla piste bazı değişikliklerle gelinmesi çok muhtemeldi.
En büyük güncelleme paketini McLaren ve AlphaTauri getirdi. McLaren, aracın tam dokuz bölgesinde değişiklik yaparken, AlphaTauri de sekiz güncelleme getirdi.
Red Bull yeni bir taban kenarı ve arka kanat getirirken, Mercedes aracın ön fren kanalının olduğu bölgede değişiklikler yaptı.
Ferrari'de yeni bir ön kanat yer alırken; Aston Martin'de de ufak değişiklikler var.
Güncellemelerin tam listesi:
Red Bull (2)
- Taban kenarı – (performansa yönelik)
- Arka kanat – (performansa yönelik)
Mercedes (1)
- Fren kanalı (piste özgü)
Aston Martin (1)
- Fren kanalı (performansa yönelik)
Ferrari (1)
- Ön kanat – (performansa yönelik)
McLaren (9)
- Ön kanat uç plakası (performansa yönelik)
- sidepod girişi (performansa yönelik)
- Halo (performansa yönelik)
- Taban gövdesi (performansa yönelik)
- Motor kapağı (performansa yönelik)
- Fren kanalı (performansa yönelik)
- Arka süspansiyon (performansa yönelik)
- Arka kanat uç plakası (performansa yönelik)
- Kiriş kanat (piste özgü)
Alpine (3)
- Sidepod girişi (performansa yönelik)
- Soğutma panjuru (performansa yönelik)
- Kiriş kanat (piste özgü)
Williams (1)
- Ön kanat (piste özgü)
Haas (0)
Alfa Romeo (4)
- Taban çiti (performansa yönelik)
- Difüzör (performansa yönelik)
- Fren kanalı (performansa yönelik)
- Ön kanat (performansa yönelik)
AlphaTauri (8)
- Taban gövdesi (performansa yönelik)
- Taban kenarı (performansa yönelik)
- Difüzör (performansa yönelik)
- Sidepod girişi (piste özgü)
- Motor kapağı (performansa yönelik)
- Arka süspansiyon (performansa yönelik)
- Fren kanalı (performansa yönelik)
- Ayna (performansa yönelik)
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