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Dokuz takım Montreal'e güncellemeyle geldi

FIA'nın yayınladığı belgeye göre Ferrari hariç dokuz takım Montreal'e güncelleme getirdi.

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Alpine A523 rear wing

Cuma günü yayınlanan raporlara göre çoğu takım hafta sonuna güncelleme getirdi ancak bunlardan bazıları yere basma gücü paketiyle ilgili değişikliklerle alakalı. Bir bakıma piste özgü parçalar denebilir.

Red Bull'da yeni bir ön kanat, Mercedes'te sidepod girişi yer alırken, Aston Martin'de yeni bir motor kapağı, soğutma aksamı ve taban gövdesi yer aldı.

Williams, Alex Albon'un aracı için kapsamlı bir güncelleme getirdi ve bundan ötürü hafta sonunun en büyük güncelleme paketini getiren takım oldu.

Güncelleme getirmeyen tek takım Ferrari oldu.

Getirilen güncellemeler:

  • Red Bull: Ön kanat
  • Mercedes: Sidepod girişi
  • McLaren: Arka kanat, Kiriş kanat
  • Aston Martin: Motor kapağı, soğutma aksamı, taban gövdesi
  • Alpine: Arka kanat, arka süspansiyon, ön taraf kenarı
  • AlphaTauri: Ön kanat
  • Haas: Arka kanat, soğutma aksamı, taban kenarı
  • Alfa Romeo: Arka kenar
  • Williams: Taban gövdesi, motor kapağı, sidepod girişi, halo, arka süspansiyon, arka köşe, arka kanat uç plakası
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