Dokuz takım Montreal'e güncellemeyle geldi

Cuma günü yayınlanan raporlara göre çoğu takım hafta sonuna güncelleme getirdi ancak bunlardan bazıları yere basma gücü paketiyle ilgili değişikliklerle alakalı. Bir bakıma piste özgü parçalar denebilir.

Red Bull'da yeni bir ön kanat, Mercedes'te sidepod girişi yer alırken, Aston Martin'de yeni bir motor kapağı, soğutma aksamı ve taban gövdesi yer aldı.

Williams, Alex Albon'un aracı için kapsamlı bir güncelleme getirdi ve bundan ötürü hafta sonunun en büyük güncelleme paketini getiren takım oldu.

Güncelleme getirmeyen tek takım Ferrari oldu.

Getirilen güncellemeler:

Red Bull: Ön kanat

Mercedes: Sidepod girişi

McLaren: Arka kanat, Kiriş kanat

Aston Martin: Motor kapağı, soğutma aksamı, taban gövdesi

Alpine: Arka kanat, arka süspansiyon, ön taraf kenarı

AlphaTauri: Ön kanat

Haas: Arka kanat, soğutma aksamı, taban kenarı

Alfa Romeo: Arka kenar

Williams: Taban gövdesi, motor kapağı, sidepod girişi, halo, arka süspansiyon, arka köşe, arka kanat uç plakası