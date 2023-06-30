Dokuz pilotun güç ünitesinde değişiklik yapıldı
Bu hafta sonu gerçekleştirilen Avusturya GP öncesinde dokuz aracın güç ünitesinde değişiklik yapıldı.
Her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da bazı araçların güç ünitesinde değişiklikler vardı.
Alfa Romeo ve Haas pilotları yeni bir içten yanmalı motora geçiş yaptılar. Haas pilotlarına ek olarak Ferrari pilotları da yeni bir turbo ve MGU-H aldı.
MGU-K değiştiren sürücü bulunmazken, Max Verstappen, Nyck de Vries ve Yuki Tsunoda yeni bir enerji depolama, Valtteri Bottas, Verstappen ve Tsunoda ise yeni bir kontrol elektroniği aldı.
Egzoz değiştiren sürücüler ise Leclerc, Sainz, Bottas, Zhou, Magnussen ve Hulkenberg oldu.
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