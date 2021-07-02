Dokuz aracın güç ünitesinde değişiklik yapıldı

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan ikinci Avusturya yarışı öncesinde bazı araçların güç ünitesinde değişiklikler yapıldı.

Steiermark GP'de güç ünitesi sorunu yaşayan Williams George Russell, 23 yarışlık sezonun henüz dokuzuncu yarışında bu yılki son motor hakkına geçmek zorunda kaldı.

Yapılan açıklamaya göre Russell, üçüncü içten yanmalı motor, turbo ve MGU-H ünitesinin yanı sıra bu yılki ikinci kontrol elektroniğine geçti. Ayrıca bu yılki üçüncü egzozuna geçtiği de açıklandı.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, McLaren pilotları Daniel Ricciardo ve Lando Norris'e ek olarak Aston Martin pilotları Lance Stroll ve Sebastian Vettel, bu yılki ikinci enerji depolama ve kontrol elektroniğine geçtiler.

Ayrıca Alpine pilotu Esteban Ocon'un beşinci egzozuna geçtiği açıklanırken, Haas pilotları da dördüncü egzozlarına geçtiler.

Bu değişikliklerin hepsi sınırlar dahilinde olduğu için, kimse ceza almayacak.