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Formula 1 / Son dakika

Doktoru: "Zanardi'nin beyin hasarı, Schumacher'inki kadar büyük değil"

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Doktoru: "Zanardi'nin beyin hasarı, Schumacher'inki kadar büyük değil"
Ekleyen:
, Editör
24 Haz 2020 07:42

Alex Zanardi'yi ameliyat eden doktor, İtalyan sürücünün kazada aldığı beyin hasarının Michael Schumacher'e kıyasla daha az olduğunu söyledi.

19 Haziran'da katıldığı bir bisiklet etkinliğinde el bisikletiyle yere düşerek, karşıdan gelen tıra çarpan Alex Zanardi'nin yüzündeki kemikler kırılmıştı. Zanardi travmaya bağlı olarak beyin kanaması da geçirdi.

Bu süreç akıllara 2013'ün Aralık ayında kayak yaparken düşerek başını kayaya vuran Michael Schumacher'in sakatlığını getirdi. O günden bu yana Schumacher'in sağlık durumu hakkında net bir bilgi yok.

Ancak Zanardi'nin doktoru, Schumacher'e kıyasla İtalyan sürücünün aldığı beyin hasarının daha küçük olduğunu söyledi.

Zanardi'yi ameliyat eden Giuseppe Oliveri: “Uyanana kadar beyninin ne kadar hasar gördüğünü değerlendiremeyiz. Tabii ki eğer uyanırsa... Bir hastanın durumunun ciddi olduğunu söylüyorsak, bu o kişinin ölebileceği anlamına geliyor."

"Zanardi'nin Michael Schumacher'den farklı sakatlıkları var. Beyindeki Diffüz aksonal hasar (kafa travması sonrası beyin dokusunda iletimi sağlayan akson liflerinin kopması) tüm kortekste kapsamlı bir travmaya yol açar. O andan itibaren normal bilişsel ve motor fonksiyonlarına geri dönme şansı, çok azdır ve hatta hiç yoktur. En azından bildiğimiz kadarıyla Zanardi'nin beyninde böyle bir hasar yok. Böyle bir durumda etki noktası önemli değil. Beyindeki iç hasar ve bu hasarın beynin ne kadarlık bir kısmını kapsadığı önemli."

"Bu tür yaralanmalarda hastayı yapay komadan çıkarmak ve beyindeki hasarı değerlendirmek birkaç gün sürüyor. Bazen bir-iki hafta bile sürüyor. Büyük bir travma geçiren ve durumu ciddi olan bir hastadan bahsediyoruz. Böyle bir durumda acele edemezsiniz, dikkatli olmak daha iyidir. Ancak fiziksel olarak iyi durumda olan profesyonel bir sporcudan bahsetmemiz bizi iyimser kılıyor." dedi.

Hastaneden yapılan son açıklamada, Zanardi'nin durumunun stabil olduğu ve birkaç gün içinde uyandırma işlemlerinin başlayacağına yer verildi.

Açıklamada, “Hastanın klinik durumu değişmedi. Solunum ve metabolik parametreler stabil kaldı. Nörolojik tablonun şiddeti aynı kaldı. Entübe edilen hasta, mekanik solunum cihazına bağlı şekilde, yapay komada durumunda."

"Nörolojik durumun değerlendirilmesi için sakinleştirici ve analjeziklerdeki olası azaltma, gelecek hafta başında değerlendirilecek." denildi.

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Editör Kemal Şengül

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