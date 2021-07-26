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Doktorlar, Belçika GP'nin seyircisiz yapılmasını istiyor

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Sağlık sorumluları, Belçika Grand Prix'sinin büyük bir taraftar grubuyla birlikte gerçekleşmesi hakkındaki endişelerini dile getirdiler.

Doktorlar, Belçika GP'nin seyircisiz yapılmasını istiyor

Belçika'da, yarıştan iki hafta önce, yani 13 Ağustos tarihinden itibaren COVID-19 kuralları hafifletilecek ve böylelikle Spa Francorchamps pistinde günlük 75 bin taraftar olabilecek. Bir hafta sonra gerçekleştirilecek Zandvoort'ta da aynı büyüklükte bir kalabalığın katılımı bekleniyor.

Ancak enfeksiyon sayıları Belçika'da artmaya başladı ve bu nedenle endişeler de artmaya başladı.

Belçika Grand Prix derneği Domus Medica ise kemerleri gevşetmemeleri gerektiği görüşünde.

Het Nieuwsblad'a konuşan ve De Telegraaf tarafından alıntılanan sözcü Roel van Giel şu ifadeleri kullandı: ''Enfeksiyon oranları çok fazla ve şu anda harekete geçmeliyiz.''

''Politikacılar hatalarını artık düzeltmeli yoksa her şeyi geri döndürmemiz gerekebilir.''

''Sayılar doğru yöne doğru gitmiyor. Öncelikle, testlere bağlı olduğunu düşündüğümüz bir artış gördük fakat şu anda bunun sadece testlerle alakalı olup olmadığını söyleyemiyoruz.''

''Aynı zamanda doktorlarla da konuştuk ve daha çok enfeksiyon ve hasta insan gördüklerini söylediler. Bunu sayılarda da görebilirsiniz, artmaya devam ediyor.''

''Özel olarak Pukkelpop müzik festivali veya Spa-Francorchamps gibi büyük kitlelerin olduğu etkinliklerden bahsediyoruz. En başta da bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorduk, şimdi de düşünmüyoruz.''

''Artan sayılar nedeniyle bunu yapamayız. Bu artan sayılar yüzünden, bu etkinliklerin gerçekleştirilmesine izin veremeyiz.''

Pistin, kamp alanının, otoparkın ve büyük ekranların bulunduğu bölgelere yeni kuralların getirileceği zaten açıklanmıştı.

Aşılanma süreci ülke çapında devam ederken, doktorlar yarışa kalabalığın gelebileceği kadar ilerleme kaydettiklerini düşünmüyor.

''Aşılanmanın işe yaradığını biliyoruz ancak etkisi sadece ikinci dozdan iki hafta sonra başlıyor. Daha o noktada değiliz. Bu yüzden her zaman sayılara bakmanız gerekir.''

''Aynı zamanda biz nüfusun sadece üçte biriyiz. Yeni kurallar birkaç hafta içerisinde getirilecek ve rahatlamayı tersine çevirmek şu anda çok zor. İnsanlar yeni kurallara uymayacaklar veya akli sorunlar yaşayacaklar.''

''Virüs hâlâ yayılmaya devam ediyor ve birçok insan aşılanmadı. Şu anda bir hata yapmayı göze alamayız.''

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