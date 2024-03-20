Dodds: "Verstappen'in üstünlüğü taraftarların F1'den uzaklaşmasına neden olacak"
Formula E serisinin yeni CEO'su Jeff Dodds'a göre Formula 1 taraftarları Max Verstappen'in üstünlüğünden sıkılmaya başlamış durumda.
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 2nd position, on the podium
Zak Mauger / Motorsport Images
Max Verstappen, geçen yılki 23 yarışın 19'unu kazanırken, diğer üçünü Sergio Perez, birini ise Carlos Sainz kazandı.
Fakat Verstappen'in bu üstünlüğü, bazılarına göre Formula 1 için iyi olmayabilir.
Bu, halihazırda devam eden Formula E serisinin yeni CEO'su Jeff Dodds'un uyarısı.
İspanyol spor gazetelerine konuşan Dodds, taraftarların daha iyi bir rekabet için sonsuza kadar beklemeyeceğini söyledi.
Formula E'ye atıfta bulunan Dodds, "Son dokuz sezonda sekiz farklı şampiyonumuz oldu."
"Bu dokuz yılda çoğu zaman şampiyon son yarışta belli oldu."
"Taraftarlar rekabeti sever ve rekabet kaybolmaya başladığında taraftar kitlesi de kaybolmaya başlar."
"Şimdi asıl soru Max'in bu yıl takvimde yer alan 24 yarışın tamamını kazanıp kazanamayacağı, ki ikisini zaten kazandı."
"Biz bu tür bir spor olmak istemiyoruz." dedi.
Dodds, testler başlamadan önce yaptığı açıklamada, Verstappen'in 2024 şampiyonluğunu kazanamaması halinde hayır kuruluşlarına 250 bin dolar bağış yapacağını duyurmuştu.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Motorsport Images
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