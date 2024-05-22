DJ Martin Garrix, Norris’in yaralanma hikayesini anlattı
Lando Norris’in küçük bir kesik olduğu ortaya çıkan yüzündeki mumya benzeri bandaj hakkında konuşan DJ Martin Garrix, burun yaralanmasının olduğundan daha ‘çılgınca’ gösterildiğini söyledi.
Fotoğraf: Erik Junius
Çin Grand Prix’si ve Miami Grand Prix haftaları arasında Norris, yakın arkadaşı DJ Garrix ile Amsterdam’da Kral Günü kutlamalarında eğlenmek için ona katılmıştı.
Kutlamalar sırasında Norris, burnunu kırık bir camla kesmesiyle ufak bir aksaklık yaşandı.
McLaren pilotunun kafasının etrafında kan izli mumya benzeri bandajlı hali sosyal medyada dolaşmaya başladı. Buna rağmen yüzü gülüyordu.
Norris’in yaralanmasının tam hikayesi günler sonra Miami Grand Prix için padoka geldiği zaman ortaya çıktı. Mumya bandajı küçük bir yara bandına dönüşmüştü.
Garrix, görüldüğü kadar çılgınca bir durum olmadığını söyledi.
Dubai’deki Virgin Radyo’ya konuşan Garrix, “Herkes durumu olduğundan daha çılgın bir hale getirdi.”
“Teknede kırılmış bir bardak vardı ve biz durmadan eğlenirken bardaktan bir yudum alınca üst kısmı burnunda küçük bir kesiğe sebep oldu.”
“Ama kesilen yerden dolayı oldukça fazla kanıyordu.”
“Herkes benim onun burnunu kırdığımı düşündü ki öyle olmamıştı.”
“Burnuna yara bandı yapıştırdık ama kısa sürede bir mumyaya döndü ve sonra biri bunun fotoğrafını çekti ve o fotoğraf viral oldu.”
“Tüm dünya o fotoğrafı görüp çok kötü olduğunu düşündü ama sadece ufak bir sıyrıktı.” dedi.
İlknur Çetinkaya
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Sainz, 2025 yılı için Mercedes’te olmayacak
Dorna, Hindistan MotoGP yarışına dair kararını yakın zamanda verecek
Ferrari, sıralamalarda motor gücünde sorun mu yaşıyor?
Wolff: "'Mucize bir güncelleme' beklemiyoruz"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar