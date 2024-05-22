DJ Martin Garrix, Norris’in yaralanma hikayesini anlattı

Çin Grand Prix’si ve Miami Grand Prix haftaları arasında Norris, yakın arkadaşı DJ Garrix ile Amsterdam’da Kral Günü kutlamalarında eğlenmek için ona katılmıştı.

Kutlamalar sırasında Norris, burnunu kırık bir camla kesmesiyle ufak bir aksaklık yaşandı.

McLaren pilotunun kafasının etrafında kan izli mumya benzeri bandajlı hali sosyal medyada dolaşmaya başladı. Buna rağmen yüzü gülüyordu.

Norris’in yaralanmasının tam hikayesi günler sonra Miami Grand Prix için padoka geldiği zaman ortaya çıktı. Mumya bandajı küçük bir yara bandına dönüşmüştü.

Garrix, görüldüğü kadar çılgınca bir durum olmadığını söyledi.

Dubai’deki Virgin Radyo’ya konuşan Garrix, “Herkes durumu olduğundan daha çılgın bir hale getirdi.”

“Teknede kırılmış bir bardak vardı ve biz durmadan eğlenirken bardaktan bir yudum alınca üst kısmı burnunda küçük bir kesiğe sebep oldu.”

“Ama kesilen yerden dolayı oldukça fazla kanıyordu.”

“Herkes benim onun burnunu kırdığımı düşündü ki öyle olmamıştı.”

“Burnuna yara bandı yapıştırdık ama kısa sürede bir mumyaya döndü ve sonra biri bunun fotoğrafını çekti ve o fotoğraf viral oldu.”

“Tüm dünya o fotoğrafı görüp çok kötü olduğunu düşündü ama sadece ufak bir sıyrıktı.” dedi.

İlknur Çetinkaya