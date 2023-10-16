Disney+ F1 Brawn GP belgesel dizisinin yayın tarihini belirledi
Disney+, Brawn GP ekibinin 2009 Formula 1 Dünya Şampiyonluğu'na giden mücadelesini konu alan ve Keanu Reeves'in sunucu olarak yer alacağı belgesel dizisi için 15 Kasım tarihini belirledi.
'Brawn: İmkansız Formula 1 Hikayesi' dizisi, Japon üreticinin F1'i bırakma kararı almasının ardından Ross Brawn'ın eski Honda takımını kurtarma hikayesini anlatacak.
Belgesel; Brawn, pilotlar Jenson Button ve Rubens Barrichello, teknik direktör Nick Fry ve 2009'da Brawn'ın en büyük rakibi olan Red Bull'dan Christian Horner dahil olmak üzere birçok ana kahramanla röportajlar içeriyor.
Disney ayrıca sahne arkası görüntüleri ve 'çoğu daha önce görülmemiş' F1 arşivlerine erişim vaat ediyor.
Hollywood yıldızı Reeves belgeselin sunuculuğunu üstleniyor. Ayrıca Reeves, üç kez BAFTA ödülü kazanan Neil Duncanson ile birlikte baş yapımcılarından biri olarak görev alıyor.
Dizinin yapımcılığını North One üstlenirken, senaryosunu Simon Hammerson kaleme alıyor ve yönetmenliğini de daha önce 2017'nin beğenilen Ferrari belgeseli 'Ferrari: Race to Immortality'yi de yönetmiş olan Daryl Goodrich yapıyor.
Ross Brawn
Photo by: Disney
Dört bölümden oluşan dizi, Honda'nın 2008 sezonunda takımını satma girişimleriyle başlayan F1 tarihinin en dikkat çekici hikayelerinden birini anlatacak.
Uygun bir alıcı bulamayan Japon markası F1'den çekilmeye karar verdi. Ardından Brawn devreye girerek sembolik bir miktar karşılığında Brackley ekibini devraldı.
2009 için Mercedes, Brawn GP'ye motor tedariki sağladı ve takım zar zor geçinirken, Honda'nın 2009'un yeni düzenlemeleri için geliştirdiği RA109'un oldukça hızlı olduğu kanıtlandı.
Yenilikçi bir çift difüzör tasarımına ve sade renk düzenine sahip olan, yeniden markalanmış Brawn GP BGP001; kış testlerinde doğrudan zaman tablosunun zirvesine çıktı.
Button ve Barrichello Melbourne'deki açılış yarışında rahat bir şekilde 1 ve 2. sıraları alarak galibiyet elde etti ve Button ilk yedi yarışın altısını kazanarak bir Dünya Şampiyonluğu'nun temelini attı.
Mercedes, Kasım 2009'da takımı satın aldı ve 2010'da F1'e yeniden girerek art arda sekiz Takımlar Şampiyonluğu elde etti.
Brawn: İmkansız Formula 1 Hikayesi'nin tüm bölümleri 15 Kasım 2023'ten itibaren Disney+'ta ve ABD'de Hulu'da izlenebilecek.
Keanu Reeves, Jenson Button
Photo by: Disney
Formula 1 tarihinde en çok yarış kazanan 66 araç
Formula 1 tarihinde en çok yarış kazanan 66 araç Formula 1 tarihinde en çok yarış kazanan 66 araç
2000'den beri İtalya GP'de kazanan ve podyuma çıkan pilotlar
2000'den beri İtalya GP'de kazanan ve podyuma çıkan pilotlar 2000'den beri İtalya GP'de kazanan ve podyuma çıkan pilotlar
Formula 1 tarihinin en başarılı otomobilleri
Formula 1 tarihinin en başarılı otomobilleri Formula 1 tarihinin en başarılı otomobilleri
Son Haberler
Hamilton, kış testlerinin Katar'da yapılmasını istiyor
Hamilton, kış testlerinin Katar'da yapılmasını istiyor Hamilton, kış testlerinin Katar'da yapılmasını istiyor
FIA, Andretti’nin motor tedariğinden mahrum bırakılmayacağını açıkladı
FIA, Andretti’nin motor tedariğinden mahrum bırakılmayacağını açıkladı FIA, Andretti’nin motor tedariğinden mahrum bırakılmayacağını açıkladı
F1 pilotları, lastik battaniyesi yasağının 'sürdürülebilirliğini' sorguluyor
F1 pilotları, lastik battaniyesi yasağının 'sürdürülebilirliğini' sorguluyor F1 pilotları, lastik battaniyesi yasağının 'sürdürülebilirliğini' sorguluyor
Famin: "Fabrikalar arasındaki uyum, Alpine için başarının anahtarı"
Famin: "Fabrikalar arasındaki uyum, Alpine için başarının anahtarı" Famin: "Fabrikalar arasındaki uyum, Alpine için başarının anahtarı"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar