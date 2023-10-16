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Formula 1 Haberler

Disney+ F1 Brawn GP belgesel dizisinin yayın tarihini belirledi

Disney+, Brawn GP ekibinin 2009 Formula 1 Dünya Şampiyonluğu'na giden mücadelesini konu alan ve Keanu Reeves'in sunucu olarak yer alacağı belgesel dizisi için 15 Kasım tarihini belirledi.

Filip Cleeren
Ekleyen:
Keanu Reeves

'Brawn: İmkansız Formula 1 Hikayesi' dizisi, Japon üreticinin F1'i bırakma kararı almasının ardından Ross Brawn'ın eski Honda takımını kurtarma hikayesini anlatacak.

Belgesel; Brawn, pilotlar Jenson Button ve Rubens Barrichello, teknik direktör Nick Fry ve 2009'da Brawn'ın en büyük rakibi olan Red Bull'dan Christian Horner dahil olmak üzere birçok ana kahramanla röportajlar içeriyor.

Disney ayrıca sahne arkası görüntüleri ve 'çoğu daha önce görülmemiş' F1 arşivlerine erişim vaat ediyor.

Hollywood yıldızı Reeves belgeselin sunuculuğunu üstleniyor. Ayrıca Reeves, üç kez BAFTA ödülü kazanan Neil Duncanson ile birlikte baş yapımcılarından biri olarak görev alıyor.

Dizinin yapımcılığını North One üstlenirken, senaryosunu Simon Hammerson kaleme alıyor ve yönetmenliğini de daha önce 2017'nin beğenilen Ferrari belgeseli 'Ferrari: Race to Immortality'yi de yönetmiş olan Daryl Goodrich yapıyor.

Ross Brawn

Ross Brawn

Photo by: Disney

Dört bölümden oluşan dizi, Honda'nın 2008 sezonunda takımını satma girişimleriyle başlayan F1 tarihinin en dikkat çekici hikayelerinden birini anlatacak.

Uygun bir alıcı bulamayan Japon markası F1'den çekilmeye karar verdi. Ardından Brawn devreye girerek sembolik bir miktar karşılığında Brackley ekibini devraldı.

2009 için Mercedes, Brawn GP'ye motor tedariki sağladı ve takım zar zor geçinirken, Honda'nın 2009'un yeni düzenlemeleri için geliştirdiği RA109'un oldukça hızlı olduğu kanıtlandı.

Yenilikçi bir çift difüzör tasarımına ve sade renk düzenine sahip olan, yeniden markalanmış Brawn GP BGP001; kış testlerinde doğrudan zaman tablosunun zirvesine çıktı.

Button ve Barrichello Melbourne'deki açılış yarışında rahat bir şekilde 1 ve 2. sıraları alarak galibiyet elde etti ve Button ilk yedi yarışın altısını kazanarak bir Dünya Şampiyonluğu'nun temelini attı.

Mercedes, Kasım 2009'da takımı satın aldı ve 2010'da F1'e yeniden girerek art arda sekiz Takımlar Şampiyonluğu elde etti.

Brawn: İmkansız Formula 1 Hikayesi'nin tüm bölümleri 15 Kasım 2023'ten itibaren Disney+'ta ve ABD'de Hulu'da izlenebilecek.

Keanu Reeves, Jenson Button

Keanu Reeves, Jenson Button

Photo by: Disney

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