Dijital izlenme F1'in gelecekteki kar oranını artıracak

Amazon Prime servisi, spor karşılaşmalarını canlı yayınlama üzerine bir gelişmeye giderken Hulu gibi pek çok önemli izlenme servisi de spor içeriklerine olan katılımlarını artırdılar.

F1 already has a relationship with Amazon through its Web Services divisions. F1 an itibariyle Web Servisleri bölümü konusunda Amazon ile bir ortaklık içinde.

Maffei dijital servislerin, diğer yayıncılar ile rekabet edebilecek kadar iyi teklifler ile getirebildiği takdirde, F1 yayınlarının hakkını satın alabileceklerini belirtti.

San Francisco'da yapılan bir yatırımcı organizasyonunda konuşan Maffei şunları söyledi: "Girişimcilerle, sponsorlarla ve yayıncılarla olan anlaşmalarımızın hepsini gerekli yerlerde düzeltilecek şekilde yaptık.

"Tek bir anlaşmaya muhtaç değiliz. Bazılarının anlaşması diğerlerinden daha büyük bir çapta. Örnek olarak an itibariyle Almanya (RTL) ile bir anlaşma yapmak üzereyiz ve bu anlaşmanın iyi bir şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum.

"Bence girişimciler ile olan anlaşmamızın maddeleri daha katı bir hal almış durumda çünkü spora olan ilgi gittikçe artıyor. Ancak bizim yayın anlaşmalarını yaparken ortaya koymamız gereken şey spora olan ilgiden ziyade sporda olan rekabet.

"Daha çok yayıncı teklif verdikçe daha çok zorunluluk ortaya çıkıyor. Diğer opsiyonları da düşünme fırsatı doğuyor. Bu yüzden olduğumuz durum hakkında çok özgüvenli bir pozisyondayız.

"Yeni bir girişin olması uzun vadede daha iyi, dijital markalar spora girip teklif yapabilirler ve bu bizim için pozitif olabilir."

Maffei sporun paralı TV kanallarına sayılmasının geliri artırdığını ancak böyle bir anlaşmada seyirci sayısının azaldığı için sponsorluk satmanın zorlaştığını kabul etti.

"Üç büyük gelir akışına sahip olduğumuz için çok güçlü bir işletmeye sahibiz. Bunlar yayınlar, sponsorlar ve girişimciler. Ve bu üç grup arasında bağlantılar bulunuyor.

"Eğer televizyonlarda ücretsiz yayın yaparsak sponsorluklardan aldığımız gelir daha çabuk artacaktır, çünkü sponsorlara daha çok göz önünde olma şansı veriyoruz.

"Aynı şekilde eğer ücretli bir platforma geçersek yayınlardan kazandığımız gelir artacaktır ama sponsorlardan aldığımız geliri tehdit edecektir."

Maffei aynı zamanda sporun kullandığı F1TV'nin dijital servis olarak gelişiminin çok zor olduğunu söyledi. F1TV'nin ekstra gelir konusunda önemli bir katkısının olacağına inanılıyor.

En büyük problem ise diğer sporların ortaya koyduğu yayın servislerinin aksine izleyicilerin yayına farklı şekilde ulaşabilecek olması. Bununla beraber ödeme ile ulaşılabilecek ekstra içeriğin kısıtlı olması.

"Bence F1 Pro veya F1 TV bize büyük bir gelir kaynağı sağlamıyor. Bunu kullanan insanların çoğunun gerçekten spora bağlı olan taraftarlar olduğuna inanıyorum.

"Bu problemlerin en büyüğü ise zaten yapılmış olan yarışların canlı gösterilmesi. Diğer sporlar ile karşılaştırıldığında 21 veya 22 yarış olması, ekstra sağlayabileceğimiz bir içerik olmaması anlamına geliyor.

"Buradaki en iyi örnek WWE. Onların organizasyonlarının yarısından fazlası yayın platformlarının hiçbirinde bulunmuyor ve kendi platformlarında bunu yayınlıyorlar."Bunu sağlamak için elimizde olan içerik sayısı kısıtlı. Pek çok yarış öncesi ve sonrası şovlara sahibiz, pek çok kamera açısına, arşive sahibiz. Ancak bunlar kendini spora adamış olan taraftarları ilgilendiren içerikler.

"Daha genel konuyla ilgilenen taraftarlarımız için de bir şey yapmalıyız. Sadece para kazanmak için değil, onları sporun içine katmak ve taraftar kitlesini artırmak için bunu yapmalıyız."