Diğer takımlardan ilgi gördüğünü doğrulayan Tsunoda: "Gelecek için iyi bir konumdayım"

Yuki Tsunoda, bu yıl sergilediği performansla Audi ve Alpine gibi takımların dikkatini çekmeyi başarmış durumda.

Fakat kaynaklar RB ile en az bir yıl daha yarışacağını belirtiyorlar.

Geleceğine ilişkin hızlı bir karar bekleyip beklemediği sorusuna Tsunoda, "Takımlar benden kesinlikle memnun, önemli olan bu çünkü takımlar mutluysa ben de mutluyum."

"Umarım resmi bir görüşme ya da başka bir şey yapabiliriz ama kesinlikle iyi gidiyor."

"Şu anda birlikte aradığımız yönü bulduğumuzu söyleyebilirim." cevabını verdi.

Belirli bir son tarih belirleyip belirlemediği sorusuna Tsunoda, "Evet, kesinlikle."

"Mümkün olan en kısa sürede olsun istiyorum. Sanırım bu yıl çok daha farklı geçti, çok daha farklı bir durumdayım diyebilirim. Diğerlerinden gelen birkaç seçenekle iyi bir konumum var."

Yuki Tsunoda, RB F1 Team Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Değerimi artırabilmem iyi bir şey ve aynı zamanda ilginç bir sürücü pazarı var. Haliyle yarışların geri kalanına odaklanmak için kendimi kesinlikle güvende hissetmek istiyorum."

"Şimdilik Red Bull ile aynı yönde olduğumuzdan emin olmaya çalışıyorum çünkü Red Bull şu ana kadar hayatımın bir parçası oldu. Onlar olmadan bu kadarını başaramazdık. cevabını verdi.

Perez'i seçmelerinden dolayı hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığı sorusuna Tsunoda, "Şu ana kadar hayatımın en iyi sezonuydu. Gelecekte daha fazlası olacak, yüzden gerçekten acele etmiyorum. Dediğim gibi, bence iyi olan şey diğer takımların benimle ilgilenmeye başlaması, ki bu iyi bir şey."

"Sadece daha fazla gelişmem gerekiyor ve aynı zamanda umarım Red Bull beni daha fazla anlayacak ya da gelişimimi daha fazla görecek." cevabını verdi.

Kontratında takımda kalmasına yönelik herhangi bir yükümlülük olup olmadığı sorusuna Tsunoda, "Kesinlikle, sözleşmeler var diyebilirim, buna benzer şeyler var."

"Dediğim gibi, devam eden bir görüşme var ve ilk olarak Red Bull ile aynı çizgide olduğumuzdan emin olmak istiyoruz, ardından ne olacağını göreceğiz. VCARB ile mutluyum."

"Sadece sözleşmede bana dair daha fazla taahhüt görmek isterim. Açıkçası Red Bull'a zaten çok bağlıyım ve umarım onlardan biraz daha fazla bağlılık alabilirim."

"Red Bull ailesiyle mutluyuz. Belki bu yıl biraz ilginç olabilir ve diğerlerinden değer görmek umarım onlardan bir şeyler müzakere etmek biraz esneklik sağlar." yanıtını verdi.