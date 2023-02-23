Takımlar, Red Bull'un rüzgar tüneli cezasından etkilenmesini beklemiyor

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Geçen yıl Ekim ayında 2021 sezonu bütçe sınırını aştığı tespit edilen takım, bu nedenle 7 milyon dolar para cezasına ve rüzgar tüneli süresinde %10 kısıntı cezasına çarptırıldı.

Mali ceza çok fazla sıkıntı yaratmayacak olsa da, rüzgar tüneli süresindeki azalma, takımın gelişim yarışındaki konumuna ciddi darbe vurabilir.

Yapabileceği geliştirmelerin kısıtlanması Red Bull için bir engel teşkil etse de, rakipleri bunun dramatik bir düşüşe yol açabileceği konusunda ikna olmuş değil.

Uzun yıllar Red Bull'da çalışmış olan Aston Martin teknik direktörü Dan Fallows, takımın son iki sezonki altyapısı sayesinde bu sıkıntıları en aza indirebileceğini söylüyor.

Fallows, "[Red Bull'un] geçen yılki aracı oldukça güçlü bir konumdaydı. Bu yıl için yönetmelik değişiklikleri var ama bunlar çok büyük değil, dolayısıyla Red Bull yeni sezon öncesi yine çok güçlü bir konumda diyebiliriz."

"Şampiyona sıralamanız yükseldikçe rüzgar tüneli süreniz de kısıtlanıyor, bu durum her takım için sıkıntı yaratmakta. Red Bull'u da bir dereceye kadar etkileyecektir."

"Yine de Red Bull şimdiden yeni kurallar konusunda ciddi deneyim sahibi, dolayısıyla cezanın etkisini en aza indirgeyeceklerinden eminim." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Erik Junius

Mercedes takım patronu Toto Wolff de ilk günden beri cezaların dramatik bir gerilemeye sebep olmayacağını söyleyenlerden biri.

Wolff, "Geçen yıl herkesten yarım saniye daha hızlı bir araca sahip olarak çok iyi bir iş çıkardılar."

"Evet, rüzgar tüneli kısıtlaması onlar için pek iyi değil, bizim içinse bir avantaj. Ancak yeterince verimli bir aracınız varsa kısıtlamanın büyük bir kısmını telafi edebilirsiniz."

"Geçmişte şampiyonluğa ulaşan taraf bizdik, bu nedenle son iki sezonda herkesten daha az rüzgar tüneli zamanımız oldu."

"Dolayısıyla ceza kesinlikle biraz yaralayıcı olacak. Ancak tekrar ediyorum, eğer bir organizasyon olarak verimli çalışırlarsa, ki bunu yapabiliyorlar, büyük bir sorun yaşamayacaklar." dedi.