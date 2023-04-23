Önceki / Mazepin, Kanada'nın yaptırım listesinden çıkmayı talep ediyor
Formula 1 Haberler

Die Aktuelle, Schumacher "skandalı" sonrası editörünü kovdu

Alman yayın organı Die Aktuelle, Michael Schumacher ile ilgili röportaj skandalı sonrası, dergi editörünü görevden aldı.

Ekleyen:
Die Aktuelle, Schumacher "skandalı" sonrası editörünü kovdu

Alman yayın organı Die Aktuelle, Aralık 2013'te geçirdiği kayak kazasında ciddi bir beyin hasarı geçiren ve uzun süre komada kalan Schumacher'le özel bir röportaj vaat eden bir haber yayınlamıştı.

Dergi, Schumacher'le ilk röportajı yaptığını iddia ederek, "Arkadaşlarından gelen yetersiz, belirsiz yarım cümleler yok. Cevaplar tamamen ondan! Michael Schumacher, 54 yaşında!" yazmıştı.

Ancak dergide Schumacher'le yapılan 'röportaj' haberinin bir yapay zeka robotu tarafından oluşturulduğu ortaya çıktı.

Bu skandal dünya çapında büyük yankı uyandırdı ve dergiye yönelik davalar açıldı.

Die Aktuelle bunun üzerinde genel yayın yönetmeni Anne Hoffmann'ı görevden aldı. 2009'dan bu uyana dergide görev alan Hoffmann, bir nevi "kovulmuş" oldu.

Funke'nin genel müdürü Bianca Pohlmann yaptığı açıklamada, "Böylesine tatsız ve yanıltıcı bir içerik asla yayınlanmamalıydı."

"Bu, okurlarımızın bizim gibi bir yayıncıdan beklediği gazetecilik standartlarına uymuyor."

"Makalenin ardından derhal harekete geçilmiştir: Die Aktuelle'nin genel yayın yönetmeni Anne Hoffmann'ın işine bugün son verilmiştir." dedi.

Açıklamada Schumacher ailesinden de özür dilendi.

paylaşım
yorumlar

Mazepin, Kanada'nın yaptırım listesinden çıkmayı talep ediyor
Daha fazlası
Ezel Tan
Tsunoda: "Ben bir Fernando Alonso taraftarıyım"

Tsunoda: "Ben bir Fernando Alonso taraftarıyım"

Formula 1
Azerbaycan GP

Tsunoda: "Ben bir Fernando Alonso taraftarıyım" Tsunoda: "Ben bir Fernando Alonso taraftarıyım"

Jordan: "Hamilton, Ferrari'ye gitmeli"

Jordan: "Hamilton, Ferrari'ye gitmeli"

Formula 1

Jordan: "Hamilton, Ferrari'ye gitmeli" Jordan: "Hamilton, Ferrari'ye gitmeli"

Steiner: "Artık genç sürücülerle yarışmak istemiyorum"

Steiner: "Artık genç sürücülerle yarışmak istemiyorum"

Formula 1
Azerbaycan GP

Steiner: "Artık genç sürücülerle yarışmak istemiyorum" Steiner: "Artık genç sürücülerle yarışmak istemiyorum"

Son Haberler

Tsunoda: "Ben bir Fernando Alonso taraftarıyım"

Tsunoda: "Ben bir Fernando Alonso taraftarıyım"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP

Tsunoda: "Ben bir Fernando Alonso taraftarıyım" Tsunoda: "Ben bir Fernando Alonso taraftarıyım"

Tanak: "WRC Hırvatistan Rallisi'nde özgüvenimi toplayamadım"

Tanak: "WRC Hırvatistan Rallisi'nde özgüvenimi toplayamadım"

WRC WRC
Hırvatistan Rallisi

Tanak: "WRC Hırvatistan Rallisi'nde özgüvenimi toplayamadım" Tanak: "WRC Hırvatistan Rallisi'nde özgüvenimi toplayamadım"

Smedley: "McLaren, teknik yapısı konusunda dikkatli olmalı"

Smedley: "McLaren, teknik yapısı konusunda dikkatli olmalı"

F1 Formula 1

Smedley: "McLaren, teknik yapısı konusunda dikkatli olmalı" Smedley: "McLaren, teknik yapısı konusunda dikkatli olmalı"

Sofuoğlu: "WSBK Toprak'ın evi, burada devam edeceğimize inanıyorum"

Sofuoğlu: "WSBK Toprak'ın evi, burada devam edeceğimize inanıyorum"

SBK World Superbike
Assen

Sofuoğlu: "WSBK Toprak'ın evi, burada devam edeceğimize inanıyorum" Sofuoğlu: "WSBK Toprak'ın evi, burada devam edeceğimize inanıyorum"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.