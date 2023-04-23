Die Aktuelle, Schumacher "skandalı" sonrası editörünü kovdu

Alman yayın organı Die Aktuelle, Aralık 2013'te geçirdiği kayak kazasında ciddi bir beyin hasarı geçiren ve uzun süre komada kalan Schumacher'le özel bir röportaj vaat eden bir haber yayınlamıştı.

Dergi, Schumacher'le ilk röportajı yaptığını iddia ederek, "Arkadaşlarından gelen yetersiz, belirsiz yarım cümleler yok. Cevaplar tamamen ondan! Michael Schumacher, 54 yaşında!" yazmıştı.

Ancak dergide Schumacher'le yapılan 'röportaj' haberinin bir yapay zeka robotu tarafından oluşturulduğu ortaya çıktı.

Bu skandal dünya çapında büyük yankı uyandırdı ve dergiye yönelik davalar açıldı.

Die Aktuelle bunun üzerinde genel yayın yönetmeni Anne Hoffmann'ı görevden aldı. 2009'dan bu uyana dergide görev alan Hoffmann, bir nevi "kovulmuş" oldu.

Funke'nin genel müdürü Bianca Pohlmann yaptığı açıklamada, "Böylesine tatsız ve yanıltıcı bir içerik asla yayınlanmamalıydı."

"Bu, okurlarımızın bizim gibi bir yayıncıdan beklediği gazetecilik standartlarına uymuyor."

"Makalenin ardından derhal harekete geçilmiştir: Die Aktuelle'nin genel yayın yönetmeni Anne Hoffmann'ın işine bugün son verilmiştir." dedi.

Açıklamada Schumacher ailesinden de özür dilendi.