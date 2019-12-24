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Formula 1 / Son dakika

Di Resta'ya göre 2020'de Hamilton şampiyon olacak

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Di Resta'ya göre 2020'de Hamilton şampiyon olacak
Ekleyen:
, Editör
24 Ara 2019 09:00

Eski Formula 1 pilotu Paul di Resta, her ne kadar Max Verstappen'in şampiyon olmasını istese de gelecek yıl yine Lewis Hamilton'ın şampiyon olacağına inanıyor.

Formula 1'de 2019 sezonunu Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sırada tamamladı ve şampiyonluğa ulaştı.

Hamilton gelecek yıl şampiyon olursa Michael Schumacher'in yedi dünya şampiyonluğu rekoruna ortak olacak.

Eski F1 pilotu ve yorumcu Paul di Resta, 2020'de Hamilton'ın şampiyon olmasını bekliyor.

Di Resta, "Bence gelecek yıl Lewis kazanacak, ama Max'in kazanmasını istiyorum. Çünkü onu son 18 ayın en iyi pilotu olarak görüyorum."

"Bu yıl Max Verstappen en iyisiydi. Tıpkı Almanya'da olduğu gibi, Avusturya'da da büyük bir yarış çıkardı." dedi.

Sezonun en iyi genç pilotunun "Carlos Sainz" olduğunu söyleyen Di Resta, 2019'un en iyi yarışının hangisi olduğu sorusuna, "Brezilya Grand Prix'si." yanıtını verirken, en hayal kırıklığı yaratan pilota "Robert Kubica" ve en hayal kırıklığı yaratan takıma ise "Haas F1" yanıtını verdi.

Di Resta, sezonu bir puanla son sırada tamamlayan Williams'ın bir şeyleri değiştirmesi gerektiğini düşünüyor.

"Daha iyisini yapmaları gerekiyor ve değişim bunu sağlayabilir. Ama bunun için kendilerine inanan insanlar gerekiyor. Williams, Formula 1'in hibrit motorlara geçmesinden önce de benzer bir durum yaşamıştı. Bir şeyi değiştirmeliler."

Di Resta, Felipe Massa'nın hastalığının ardından 2017'de Williams'la tek yarışta mücadele etmişti.

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Editör Kemal Şengül

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