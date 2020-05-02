Di Resta: "Vettel'in Ferrari'de kalıp kalmayacağı kendisine bağlı değil"

Ferrari pilotu Sebastian Vetttel'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve İtalyan basınına göre kendisine tek yıllık bir kontrat önerildi.

30 ila 35 milyon euro'yu bulan yıllık ücretinin 12 milyon euro'ya düşürülmesini de içerek bu kontrat teklifinin Vettel tarafından reddedildiği konuşulurken, Alman pilotun şimdi ne yapacağı merak konusu.

Vettel, Motorsport.com'a verdiği demeçte kariyeri boyunca hep üç yıllık sözleşmeler imzaladığını söyleyerek aslında sözleşme süresinin kendisi için önem taşıdığını belirtmişti.

Ancak Paul di Resta'ya göre, Charles Leclerc'in yükselişi ve Vettel'in takım içerisinde gerilemesinin ardından tüm kartlar artık Ferrari'nin elinde. Bu da Vettel'in takımda kalıp kalmayacağının kendisine bağlı olmadığı anlamına geliyor.

Sky Sports F1'e konuşan Di Resta, "Bana öyle geliyor ki her şey, Ferrari'nin Vettel'i tutma arzusuna bağlı."

"Vettel’in fikrinin burada bir rol oynadığını düşünmüyorum. Verilen şeyi alması gerekecek." dedi.

Vettel'in ayrılması halinde Ferrari üç aday belirlemiş durumda; Daniel Ricciardo, Carlos Sainz ve Antonio Giovinazzi.

Ayrıca Fernando Alonso da Ferrari'nin koltuğuyla ilgileniyor.

Di Resta'ya göre Ferrari'nin "formda olmayan bir Vettel" bulması hiç de zor değil.

“Sebastian eğer formdaysa, elbette onu takımınızda görmek istersiniz."

“Ama eğer değilse, Ferrari'nin sözleşmesi biten ve eşit derecede performans gösterebilecek birkaç kişi bulamasının pek de zor olduğunu düşünmüyorum."

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