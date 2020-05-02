Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Postponed
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
61 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
75 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
89 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
117 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
124 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
138 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
145 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
159 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
174 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
181 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
195 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
208 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Di Resta: "Vettel'in Ferrari'de kalıp kalmayacağı kendisine bağlı değil"

paylaşım
yorumlar
Di Resta: "Vettel'in Ferrari'de kalıp kalmayacağı kendisine bağlı değil"
Ekleyen:
, Editör
2 May 2020 11:11

Eski Formula 1 pilotu Paul di Resta'ya göre Sebastian Vettel'in Ferrari'de kalıp kalmayacağı kararı kendisine bağlı değil.

Ferrari pilotu Sebastian Vetttel'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve İtalyan basınına göre kendisine tek yıllık bir kontrat önerildi.

30 ila 35 milyon euro'yu bulan yıllık ücretinin 12 milyon euro'ya düşürülmesini de içerek bu kontrat teklifinin Vettel tarafından reddedildiği konuşulurken, Alman pilotun şimdi ne yapacağı merak konusu.

Vettel, Motorsport.com'a verdiği demeçte kariyeri boyunca hep üç yıllık sözleşmeler imzaladığını söyleyerek aslında sözleşme süresinin kendisi için önem taşıdığını belirtmişti.

Ancak Paul di Resta'ya göre, Charles Leclerc'in yükselişi ve Vettel'in takım içerisinde gerilemesinin ardından tüm kartlar artık Ferrari'nin elinde. Bu da Vettel'in takımda kalıp kalmayacağının kendisine bağlı olmadığı anlamına geliyor.

Sky Sports F1'e konuşan Di Resta, "Bana öyle geliyor ki her şey, Ferrari'nin Vettel'i tutma arzusuna bağlı."

"Vettel’in fikrinin burada bir rol oynadığını düşünmüyorum. Verilen şeyi alması gerekecek." dedi.

Vettel'in ayrılması halinde Ferrari üç aday belirlemiş durumda; Daniel Ricciardo, Carlos Sainz ve Antonio Giovinazzi.

Ayrıca Fernando Alonso da Ferrari'nin koltuğuyla ilgileniyor.

Di Resta'ya göre Ferrari'nin "formda olmayan bir Vettel" bulması hiç de zor değil.

“Sebastian eğer formdaysa, elbette onu takımınızda görmek istersiniz."

“Ama eğer değilse, Ferrari'nin sözleşmesi biten ve eşit derecede performans gösterebilecek birkaç kişi bulamasının pek de zor olduğunu düşünmüyorum."

Alakalı video

Sonraki haber
Perez: "Racing Point, Aston Martin haline gelince bir adım daha atmak zorunda kalacak"

Önceki haber

Perez: "Racing Point, Aston Martin haline gelince bir adım daha atmak zorunda kalacak"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Fransa GP

Fransa GP

25 Haz - 28 Haz
FP1 Başlangıç:
54 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
17:00
11:00
FP2
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
21:00
15:00
FP3
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
18:00
12:00
Sıralama
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
21:00
15:00
Yarış
Paz 28 Haz
Paz 28 Haz
21:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ecclestone: "Verstappen ve Vettel, aynı araçla Hamilton'ı yenebilir"

2s
2
Formula 1

Perez: "Racing Point, Aston Martin haline gelince bir adım daha atmak zorunda kalacak"

1s
3
Formula 1

F1, 2020 sezonunu başlatmak için "biyosfer" planını açıkladı

4
Formula 1

Formula 1'de güvenlik, Imola 1994'ün ardından nasıl değişti?

2s
5
Formula 1

Di Resta: "Vettel'in Ferrari'de kalıp kalmayacağı kendisine bağlı değil"

7dk

Son Videolar

F1® 2020 oyunu ilk bakış - Zandvoort pisti 01:50
Formula 1

F1® 2020 oyunu ilk bakış - Zandvoort pisti

F1 eSpor Kanada GP CANLI - Ortombo Akademi, Flank eSports 00:00
Formula 1

F1 eSpor Kanada GP CANLI - Ortombo Akademi, Flank eSports

Canlı: 2012 Brezilya GP 02:08:46
Formula 1

Canlı: 2012 Brezilya GP

F1 eSpor Monako GP CANLI - Ortombo Akademi, Flank eSports 00:00
Formula 1

F1 eSpor Monako GP CANLI - Ortombo Akademi, Flank eSports

F1 direksiyonundaki tuşlar ne işe yarar? - Formula 1'i Tanıyalım 04:39
Formula 1

F1 direksiyonundaki tuşlar ne işe yarar? - Formula 1'i Tanıyalım

Son Haberler

Di Resta: "Vettel'in Ferrari'de kalıp kalmayacağı kendisine bağlı değil"
F1

Di Resta: "Vettel'in Ferrari'de kalıp kalmayacağı kendisine bağlı değil"

Perez: "Racing Point, Aston Martin haline gelince bir adım daha atmak zorunda kalacak"
F1

Perez: "Racing Point, Aston Martin haline gelince bir adım daha atmak zorunda kalacak"

Formula 1'de güvenlik, Imola 1994'ün ardından nasıl değişti?
F1

Formula 1'de güvenlik, Imola 1994'ün ardından nasıl değişti?

Ecclestone: "Verstappen ve Vettel, aynı araçla Hamilton'ı yenebilir"
F1

Ecclestone: "Verstappen ve Vettel, aynı araçla Hamilton'ı yenebilir"

Lundgaard: "F1 geleceğim Ricciardo'nun kararına bağlı"
F1

Lundgaard: "F1 geleceğim Ricciardo'nun kararına bağlı"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.