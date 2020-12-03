Di Resta: "Russell sıralama turlarında kolayca ilk çizgiyi alabilir"

Lewis Hamilton, COVID-19 testinin pozitif çıkmasından ötürü bu hafta sonu yapılacak yarışta yer almayacak ve yerine George Russell geçecek.

Pek çok kesim Russell'ın Mercedes koltuğunu Valtteri Bottas'tan daha çok hak ettiğini düşünüyor ve bu yarış, ikiliyi karşılaştırmak adına harika bir fırsat olacak.

Di Resta, ikinci pilot olma konusunda önemli bir mücadele olacağını ve özellikle sıralama turlarında yakın olabileceğini söyledi.

Sky Sports'a konuşan Di Resta, "Dürüst olmak gerekirse, ona baktığınızda ve Hulkenberg'in bu yıl yaptığı şeyi düşündüğünüzde, sıralama turlarında ilk çizgiyi almasını bekleyebilirsiniz. Kolayca sıralama turlarında birinci olabilir."

“Valtteri'nin damga vurması gereken yer burası, çünkü bu bir savaş. Mercedes'te 2 numaranın kim olacağı savaşı."

"Yedi kez dünya şampiyonunun aracına geçecek... Öncesinde herhangi bir test yapmıyor, yaptığı şey doğrudan Lewis'in bıraktığı yere geçmek."

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images George Russell, Mercedes-AMG F1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"George sıralama turlarında mükemmel bir iş çıkardı, kesinlikle mükemmeldi. Görmediğimiz şey, liderlik ve Mercedes'teki baskı ile nasıl başa çıkacağı. Ama kesinlikle en iyi araçta olacak."

“Bence oldukça profesyonel olacak. İyi bir yaşta, onu destekleyen pek çok insan var, özellikle de en tepede... İyi bir izlenim bırakmak için harika bir konumda.” dedi.

Eski F1 pilotu ve yorumcu Anthony Davidson, Russell'ın bu hafta sonu F1'deki ilk yarışlarına çıkacak Pietro Fittipaldi ve Jack Aitken'den daha çok baskı altında olacağını söyledi.

"Bu, herkesin içinde olmayı hayal ettiği araç: Mercedes. Yani Lewis'in şampiyon olduğu, dünyalara hakim olduğu araç."

"Pietro Fittipaldi veya Jack Aitken'e kıyasla farklı olacak."

"Bu adamlar için beklentiler zaten düşük. Oysa George, daha önce kötü bir araca sahip olmasına rağmen Williams'ta yaptıklarını devam ettirebilme beklentisiyle geliyor. Şimdi bir Mercedes ile başarılı olması bekleniyor."

"George'un şimdi Bottas gibi bir kıyas noktası var, bu yüzden George'un Bottas'a karşı nasıl olduğunu görmek büyüleyici olacak.”