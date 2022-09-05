Di Resta: "Ricciardo, Alpine için büyük risk olur"

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Zayıf bir sezon geçiren ve takımla arası her geçen gün daha da kötüye giden Ricciardo, 2022 sezonunun ardından McLaren'dan ayrılacak ve an itibariyle gelecek sezon için bir koltuğu yok.

Avustralyalı pilotun gerçekçi üç seçeneği mevcut: Alpine, Haas ve Williams. Bu üç seçenek arasından en makul görüneni ise eski takımı Alpine.

Ancak eski F1 pilotu Di Resta, Ricciardo'nun alınamayacak kadar büyük bir risk teşkil ettiğini ve Alpine'in Pierre Gasly ile anlaşması gerektiğini söylüyor.

Sky F1'e konuşan Di Resta, "Şu anki performansına bakarsanız, [Ricciardo'nun] büyük bir risk olduğunu görebilirsiniz, öyle değil mi?"

"Birkaç yarış önce olsaydı kendisine 2023 sezonu için bir şans verebilirdim, ancak şu anda [Alpine] için en mantıklı seçeneğin Gasly olduğunu düşünüyorum."

"Belki Red Bull'da iyi bir sezon geçirmedi, fakat yine de performansının ciddi şekilde düştüğünü asla görmedik."

"Muhtemelen Daniel'e en çok zarar veren şey uzun zaman önce aldığı kararlar oldu, menajer ekibi onu kötü etkilemiş olabilir.

"Daniel artık üç yıl önceki gibi değil. Umarım şu anda sadece bir düşüş yaşıyordur, ancak bunu düzeltemezse bir şansı daha olabilir mi bilmiyorum. Gelecek yıl F1'de kalabilmesi için padokta birkaç şeyin doğru zamanda yerine oturması gerekiyor."

"Bir yıl ara verip sonra geri dönmesi gerekebilir. Daniel kenarda kalmak için fazla iyi, ancak şu anki performansı da kimseye yardımcı olmuyor.". Kendisinin neyi yanlış yaptığını ve bunu nasıl tersine çevirebileceğini anlayamıyorum."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

İkinci yarıyla birlikte formunu iyice kaybeden Ricciardo, Hollanda'da da iyi bir hafta sonu geçirmedi. Kendisi hem sıralamalarda hem de yarışta 18. olarak puandan bir hayli uzak kalırken, takım arkadaşı Norris ise 7. olarak yükselişini sürdürdü.

Sky'a sıralama turlarını yorumlayan 2016 dünya şampiyonu Nico Rosberg'e göre Ricciardo "takımdan ayrılacağının kesinleşmesi nedeniyle" mental açıdan zor bir dönem geçiriyor.

Rosberg, "Takım tarafından koltuğunu genç bir pilota bırakması için para ödenen Daniel'in nasıl hissettiğini gerçekten anlayabiliyorum."

"Zihinsel olarak zor bir dönemden geçiyor -artık her yarışa F1'de kalabilmek için çıkacak. Buna rağmen zor bir Cumartesi geçirmesi, 18. olması ve Lando'nun hızına yetişememesi kendisi için kötü haber."

"Kendisinin durumunu anlamak güç, özellikle de dört şampiyonluğunun ardından Sebastian Vettel'i yendiğini ve takım arkadaşı oldukları dönemde Max Verstappen ile mücadele edebildiğini hesaba katarsak. Bir pilot olarak neden bu denli zorlandığını anlayamıyorum, kendisi için üzülüyorum." dedi.

"Özellikle de Red Bull'da takım arkadaşıyken Max Verstappen ile mücadele ettiği için bunu anlamak zor. Vettel dört kez Dünya Şampiyonu olduğunda aynı araçla Sebastian Vettel'i adil bir şekilde yendi ve şimdi çok fazla mücadele ediyor. Bir sürücü olarak bunu gerçekten anlayamıyorsunuz. Onun için üzülüyorum."