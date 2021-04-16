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Formula 1 / Son dakika

Di Resta, ihtiyaç halinde McLaren'ın yedek pilotu olacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Paul di Resta, Mercedes Formula E sürücüleri Stoffel Vandoorne ve Nyck de Vries'in müsait olmaması halinde, McLaren'ın F1 aracını sürmek için bekleyen isim olacak.

Di Resta, ihtiyaç halinde McLaren'ın yedek pilotu olacak

Vandoorne ve De Vries, şu anda Mercedes fabrika ekibinin yedek pilotları olarak görev yapıyor ve ihtiyaç halinde McLaren tarafından da kullanılabilirler. Her iki sürücünün de Woking merkezli ekiple geçmişe dayanan bağlı var.

Bununla birlikte bazı hafta sonları her iki pilotun da yarıştığı Formula E serisiyle ve Formula 1 yarışları çakışıyor. Bundan ötürü iki sürücü de aynı yarış hafta sonunda müsait olmayabilir.

Bundan ötürü McLaren, ihtiyaç duyulması halinde, Sky F1 yorumcusu ve eski Force India pilotu Paul di Resta ile yedek pilotluk yapması için anlaştı. Di Resta, geçen yılki 70. Yıl Dönümü GP'de de benzer bir role sahip olmuştu.

2010'dan 2013 yılına kadar dört sezon Force India için yarışan İskoç pilot, Formula 1'deki son yarışına 2017'de Macaristan'da Williams'la çıktı. Di Resta, o yarışta, hastalanan Felipe Massa'nın yerini almıştı.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, "Temel olarak Mercedes ile yaptığımız bu anlaşmaya odaklanmış durumdayız."

"Aynı zamanda bir süper lisansa sahip olan Paul di Resta ile de iyi bir ilişkimiz var."

"Bu yüzden ihtiyacımız varsa, direksiyona geçmesi için onunla da bir anlaşmamız var. Kısacası farklı senaryolar için hazır durumdayız." dedi.

Vandoorne ve De Vries dönüşümlü olarak yedek pilotluk görevini yerine getirecekler. Bu haftaki Emilia Romagna GP'sinde yedek pilotluk görevini her ne kadar şu anda pistte olmasa da Vandoorne üstlenecek.

Seidl, "Bu, bir hafta sonunda Mercedes için kimin görevde olduğuna bağlı olarak Mercedes ile birlikte bakmamız gereken bir şey." dedi.

Aston Martin, geçtiğimiz günlerde, eski pilotu Nico Hulkenberg'le yedek pilotluk için anlaşma imzaladığını açıklamıştı.

Alman pilotun McLaren için de bir seçenek olup olmadığı sorulduğunda, Seidl, "Bu konuda da yine Mercedes'e bağlıyız. Sadece Mercedes'in farklı hafta sonları için ne belirlediğine görmeliyiz. Fakat asıl odak noktamız açık şekilde Stoffel ve Nyck."dedi.

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Ocon-Perez olayına ceza çıkmadı

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Paul diResta
Takımlar McLaren
Editör Adam Cooper

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