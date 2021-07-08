Di Resta: ''Hamilton'ın yeni kontratı, Mercedes için olduğu kadar onun için de önemli''

Hamilton, Avusturya Grand Prix'si öncesindeki cuma gününde Mercedes'le olan birlikteliğini iki yıl daha uzatmak için imza attı. Bu da İngiliz pilotun 39. yaşına kadar Alman takımla olacağı anlamına geliyor.

Britanyalı pilot, şampiyonluklarının ilkini McLaren'la birlikte 2008 yılında almasının ardından, 6 şampiyonluğunu ise Mercedes'le birlikte kazandı.

Di Resta ise bu haberlerin ardından Sky Sports F1'e şu yorumlarda bulundu: ''Geçtiğimiz hafta bu konu hakkında konuşuyordu ve sanırım zaten bu tartışmayı yapmışlardı. Ortada, üzerinde 'kontratı uzatacağız' yazan bir sayfalık bir belge vardı. Neden onu takımda istemeyesiniz ki?''

''Neden Formula 1'in yeni döneminde de yer almasın ki? Özellikle tüm başarıları göz önünde bulundurulduğunda.''

''Ancak şu anda Red Bull ve Max Verstappen liderlik koltuğunda. Lewis, şu anda en iyi formunda olmalı ve ekibi onun etrafında kurmalılar.''

''Fakat bence, kesinlikle doğru seçimi yaptılar ve sezonun bu kadar erken bir döneminde bu kararı vermiş olmaları güzel.''

Hamilton, Mercedes'e katılmasından bu yana 77 yarış galibiyeti, 74 pole pozisyonu ve 6 dünya şampiyonluğu kazandı. İngiliz pilot şimdi ise 2022'de gelecek olan Formula 1'in yeni dönemine Mercedes'le birlikte girecek.

Kontrat konuşmaları geçtiğimiz sezon çok uzamıştı, hatta İngiliz pilotun kontratını imzalaması 2021'in şubat ayına kalmıştı.

Ancak Alman takım, bunun aslında planlanmadığını ve bu tartışmaların hem takım patronu Toto Wolff'ün hem de Hamilton'ın COVID-19'a yakalanması nedeniyle geciktiğini açıklamıştı.

Di Resta, bu sezon kontrat görüşmelerini neden daha erken tamamladıkları hakkında da konuştu.

''Sanırım tüm belgeleri ve değiştirmek istedikleri şeyleri tekrar gözden geçirdiler.''

''Formula 1 şu anda çok büyük bir değişimden geçiyor. Ancak aynı noktalarda buluşursanız, bazı konuşmaları yapmak daha kolay olabilir. Bence bu olay, bu yüzden bu kadar erken halledildi.''

''Aynı zamanda, Lewis'in Mercedes'e ihtiyacı olduğu kadar, Mercedes'in de Lewis'e ihtiyacı var.''

''Gerçek şu ki şu anda gridde kafa kafaya mücadele edebilecek sadece iki isim var ve bunlar Max Verstappen ile Lewis Hamilton. Bu yüzden, onun mutlu olması için ve araca gülümseyerek binmesi için ne kadar ödemeleri gerekiyorsa bunu yapmalılar.''

Eski F1 sürücüsü Johnny Herbert da bu yorumlara katıldı ve bu dönemin, İngiliz taraftarlar için heyecanlı bir dönem olduğunu söyledi.

''Hamilton ve Mercedes birlikte iyi iş çıkarıyorlar ancak sekizinci şampiyonluklarını kazanabilmek için biraz daha çalışmalılar. Bu zor olacak.''

''Eğer Hamilton bunu başarırsa, bence bu şu ana kadar kazandığı en iyi şampiyonluk olacak çünkü Max'e karşı sıkı bir mücadele ortaya koyacaklar.''

''Max ve Hamilton, hiç şüphesiz bu yıl ve sonrasında da savaşacak. Bu, İngiliz taraftarlar için çok harika olacak.''

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images