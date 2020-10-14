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Formula 1 / Son dakika

Di Resta: "Gasly, Red Bull'da birkaç kişiyi üzdüğü için dönemeyecek"

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Di Resta: "Gasly, Red Bull'da birkaç kişiyi üzdüğü için dönemeyecek"
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Eski Formula 1 pilotu Paul di Resta, Pierre Gasly'nin bu sene gösterdiği güçlü performansa rağmen Red Bull Racing'e dönemeyeceğini söyledi.

Geçen sene Red Bull adına yarışmaya başlayan Gasly, beklenen performansı gösteremediği gerekçesiyle sezon ortasında yerini Alexander Albon'a kaptırdı ve kendisi bugün AlphaTauri olan ancak o dönemde Toro Rosso olan alt takıma geri döndü.

Bu sene AlphaTauri ile devam eden Gasly, etkileyici yarışlar gösterirken tam tersi Albon, Red Bull'da beklenen sonuçları almakta zorlanıyor.

Gasly'nin İtalya'da sürpriz bir zafer almasının ardından tekrar Red Bull'a döneceği yönünde iddialar hız kazansa da Di Resta, Pazar günkü yarışın ardından yaptığı açıklamada aldığı duyumların bunun olmayacağını işaret ettiğini söyledi.

Sky F1 programında 2016 dünya şampiyonu Nico Rosberg, Gasly'nin "harika bir sezon geçirdiğini ve Red Bull'a geçmesi gerektiğini" söyledi. Di Resta'nın düşüncesi karşısında ise Rosberg, "O zaman sen, bizim bilmediğimiz bir şeyi biliyorsun? Gasly gelecek sene neden o aracın içerisinde olmasın?" dedi.

Bunun üzerine Di Resta, "Ben sadece padokta duyulan fısıltılara göre konuşuyorum. Bir şekilde Red Bull içerisinde birkaç kişiyi üzmüş." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Pierre Gasly
Editör Abdullah Çelik

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