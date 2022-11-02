Di Resta: "Ferrari artık yarış kazanma şansını kaybetti"
Eski Formula 1 pilotu Paul Di Resta, Ferrari'nin artık yarış kazanabilecek bir konumda olmadığını düşünüyor.
Sezona müthiş bir başlangıç yapan ve Charles Leclerc ile ilk üç yarışta iki galibiyet [Bahreyn ve Avustralya] elde eden Ferrari, aynı yarışlarda Max Verstappen ve Red Bull'un ise mekanik arızalar sebebiyle yarış dışı kalmasını izlemişti.
Ancak sonrasında Ferrari'nin sezonu tam anlamıyla tersine döndü. Mekanik arızalar, yanlış stratejiler ve pilotaj hataları gibi birçok faktörün bir araya gelmesinden çok iyi faydalanan Verstappen, günün sonunda sezonun bitimine dört yarış kala şampiyonluğunu ilan etme fırsatı buldu.
Ferrari'nin şampiyonluğun kayıp gitmesinin ardından gelişim yarışında da geri düştüğünü söyleyebiliriz; bu durum, F1-75'in Mercedes'e dahi yetişmekte zorlandığı Meksika GP'sinde tam anlamıyla ortaya çıktı.
Bu sezon ilk kez bir sıralama turunda bu kadar geride kalan ve mücadeleye Carlos Sainz ile beş, Valtteri Bottas'ın dahi arkasında kalan Charles Leclerc ile yedinci başlayan Ferrari, damalı bayrağa ise galip Max Verstappen'in tam 68 saniye gerisinde ulaştı!
Di Resta'ya göre sezon başında büyük ışıltı veren Ferrari, hem ışıltısını, hem de ivmesini tamamen kaybetmiş vaziyette.
Sky F1'e konuşan Di Resta, "Ferrari için korkuyorum çünkü Temmuz ayından beri yarış kazanamadılar. Artık galibiyet şansını da yitirdiler ve Mercedes onları yakaladı."
"Belki sıralama turlarında halen rekabetçi olabilirler, ancak şampiyonluk gittikten sonra aracın gelişimini durdurmadıkları her senaryoda Ferrari'nin gittiği yol korkutucu."
"Yeni araçları garajdan çıktığında nefes kesiciydi, ancak bu büyüyü de kaybettiler, artık araç o kadar iyi bir noktada değil." dedi.
Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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