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Formula 1 Haberler

Di Resta: ''Bottas, Lewis için ideal destek rolünde''

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, Editör

Karun Chandhok ve Paul di Resta, Valtteri Bottas'ın 2022 yılında Mercedes'te kalma ihtimali hakkında yorumlarda bulundular.

Di Resta: ''Bottas, Lewis için ideal destek rolünde''

Hamilton’ın 2022^de yanında olacak takım arkadaşını geç açıklamaya karar veren Mercedes’ten henüz bir açıklama gelmese de, Toto Wolff geçtiğimiz hafta sonu kararın verildiğini belirtmişti.

George Russell ve Bottas olmak üzere Alman takımın boş koltuğu için iki aday var.

Eski F1 sürücüsü olan ve artık Sky Sports'ta muhabirlik yapan Chandhok, Bottas ve Russell'ın durumunu şu şekilde değerlendirdi: ''Bottas sıralamalarda çok iyi olsa da, yarışa gelindiğinde o kadar iyi değil.''

''Bahreyn'deki yarışta George'un onun yanında yaptıklarına bakın.''

''Bazen 'o apolitik' ve 'Lewis'in yanında olması iyi' gibi yorumlar duyuyorum ancak eğer büyük resme ve uzun süreli geleceğe bakmanız gerektiğini düşünüyorum. Bence neye baktıklarını biliyorlar.''

Ancak Chandhok'a göre Russell/Hamilton takım arkadaşlığı bazı ''patlamalar'' yaratabilir ve bu Formula 1 için iyi bir şey olsa da, Mercedes için iyi bir şey değil.

''Russell ve Lewis, 2007 yılında McLaren'daki Fernando ve Lewis'i tekrarlayabilir.''

''Genç sürücünün, dünya şampiyonuna karşı yarıştığını ve orada bazı patlamalar görebilirsiniz. Açıkçası bunu kenardan izlemek hepimiz için iyi olabilir!"

Paul di Resta ise Russell'ı 2022 yılında Mercedes'e getirme açıklamasının, Alman takımın bu yılki şampiyonluğuna mâl olabileceğini düşünüyor.

Bottas'ın Pazar günleri sıralamalar kadar iyi olmadığı konusunda Chandhok'a katılan di Resta, bunun Mercedes için iyi bir şey olmadığını düşünüyor.

''Lewis muhtemelen uzun süredir Formula 1'deki en başarılı isim ve Valtteri de %25 oranında sıralama turlarında onu geçebilen bir sürücü.''

''Pazar günü tekerlek tekerleğe yarışlara gelince bu çok farklı ancak insanların sporda nasıl başarılı olduğuna bakarsanız genelde en üstte biri ve onu destekleyen biri vardır. Valtteri, Lewis için ideal destek rolünde.''

''Red Bull, Sergio Perez'le tekrar anlaşma yaparken açıkça, şampiyonada tutarlılık istedikleri için bunu yaptıklarını söylediler. Eğer Valtteri'ye seneye o araçta olmayacağı söylenirse, şampiyonada savaşmak konusunda Lewis'e nasıl yardımcı olacak?''

''George'u bir sene daha Williams'da bırakmaktaki problem nedir ki?''

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