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Di Resta: "2025'te Hamilton-Charles düellosu çok izlenecektir"

Lewis Hamilton Mercedes'ten Ferrari'ye "gişe rekorları kıran" bir geçiş yapıyor ancak Paul di Resta, Fred Vasseur'ün liderliğinin sekizinci Dünya şampiyonluğunu getirip getirmeyeceğini sorguluyor.

Editör Burak Yasul
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Lewis Hamilton, Mercedes-AMG and Charles Leclerc, Scuderia Ferrari in the Press Conference

Mercedes takımıyla kazandığı 82 zafere ek olarak kariyerindeki 103 zaferinin her birini Mercedes motoruyla elde eden Hamilton, Ferrari ile çok yıllık bir anlaşma imzaladı ve 2025'ten itibaren Ferrari adına yarışacak.

Hamilton, her ne kadar "çocukluk hayalini" gerçekleştirdiğini söylese de, hayranları ve eski pilotlar bu şok hamlenin ardındaki motivasyonu sorgulamaya devam ediyor.

446 milyon dolar değerinde olduğu söylenen anlaşma mı? Ferrari için yarışma hayali mi? Yoksa sekizinci Dünya şampiyonluğu yolunda Ferrari'nin en iyi seçenek olduğunu düşünmesi mi? 

Gerekçesi ne olursa olsun, Hamilton'ın 2025'te Ferrari'ye geçmesi bu yılın en büyük hikâyesi.

Bununla birlikte, eğer gerekçesi sekizinci Dünya şampiyonluğu ise, bunu başarmak için Hamilton'ın direksiyon başındaki yeteneğinden daha fazlası gerekecek. Yani Ferrari'nin ona iyi bir araç vermesi gerekecek.

Eski F1 pilotu di Resta, ocak 2023'te Ferrari'nin takım patronu olarak dizginleri eline alan Vasseur'ün Hamilton'ı zafere taşıyacak isim olup olmadığını konusunda soru işaretleri olduğunu söylüyor.

Hamilton'ın sansasyonel hamlesiyle ilgili olarak sport.de'ye konuşan İskoç pilot, "Lewis'in bulunduğu noktada bunu bekleyebilirdim sanırım." 

"Ama aynı zamanda Formula 1'de bu kadar başarılı olmuş, her zaman Mercedes motorlu bir Formula 1 aracı kullanmış ve her başarıyı Mercedes ile elde etmiş biri için, kariyerinin bu noktasında bunu değiştirmek bence büyük bir şey."

"Bununla birlikte, Fred Vassar'ın doğuştan bir yarışçı olduğunu düşünüyorum. Yıllar önce Lewis gibi ben de Fred ile yarıştım. Onun bu işe nasıl girdiğini biliyorsunuz."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Doğru adam o mu? Bunu zaman gösterecek. Daha güçlü bir kişiliğe ihtiyaçları var mı? İşte 10 yıl sonra geriye dönüp baktığımızda 'Peki, bu doğru muydu?' diyeceğimiz şey bu olacak."

"Ama Lewis belli ki ikna olmuş. Belli ki kendisine güvence verilmiş. Belli ki kendisini harekete geçirecek bir şey sunulmuş."

"Bence bu motor sporları için harika bir haber. Formula 1 için de harika bir haber olduğunu düşünüyorum ve sanırım Ferrari'de bir şampiyonluk daha kazanırsa bir adım daha atmış olacak."

"Bu inanılmaz bir kariyeri daha da pekiştirecektir. Ama bu büyük bir görev." dedi.

Hamilton, beş kez Grand Prix kazanan ve en azından medyada Ferrari'nin geleceği ve gelecekteki Dünya Şampiyonu olarak anılan Leclerc'in takım arkadaşı olacak. Hamilton'ın bu hikâyesi Charles Leclerc'i yenmekle başlayacak.

Hamilton, 2029'a kadar süreceği söylenen uzun vadeli yeni bir anlaşma imzalamış olabilir. Bu da Hamilton'ın Leclerc'i ile uzun süre takım arkadaşı olabileceği anlamına geliyor.

Di Resta, "Belli ki uzun süredir bu ailenin bir parçası olan ve etrafındaki aileyi çok iyi tanıyan Charles'ı yenmesi gerekecek."

"Ama mücadeleyi görmek için heyecanlıyım. Gişe rekorları kırabilir." dedi.

Hamilton ve Leclerc, potansiyel olarak 2025 Dünya şampiyonluğu için ve kesinlikle Ferrari'nin lider pilotu olma mücadelesi 2025'te çok izleneceğe benziyor.

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