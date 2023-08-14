Di Montezemolo: "Ferrari F1'de figüran değil, başrol olmalı"
Ferrari'nin eski başkanı Luca di Montezemolo, eski F1 takımının ilerleme kaydedememesinden dolayı hayal kırıklığına uğradı ve Maranello takımının figüran değil, başrol oyuncusu olması gerektiğini söyledi.
2000'li yılların başında Ferrari ve Michael Schumacher'in F1 hakimiyeti dönemini yöneten Di Montezemolo, kötü geçen 2014 sezonunun ardından uzun süredir yürüttüğü görevinden istifa etmişti.
Ferrari en son 2008'de Takımlar Şampiyonu olurken, Pilotlar Şampiyonluğu'nu en son Kimi Raikkonen ile 2007'de elde etti.
Takım geçen yılın başında Red Bull'a meydan okusa da sezon ilerledikçe geriye düştü. 2023 için takım daha iyi bir konumda olmayı beklese de 2022'ye kıyasla daha düşük bir performans sergiledi.
Di Montezemolo, ayrılışından bu yana geçen on yılda Ferrari'den daha fazlasını beklediğini söylüyor.
Quotidiano Nazionale'ye verdiği demeçte Di Montezemolo, "Bir taraftar olarak her zaman kazanan değil, son yarışa kadar şampiyonluk için savaşan bir Ferrari görmek istiyorum."
"Tıpkı 1997, 1998, 1999, 2008, 2010 ve 2012'de olduğu gibi. Elbette kaybedebilirler ama figüran olarak değil, başrol oyuncusu olarak." dedi.
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