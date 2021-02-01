Di Montezemelo: "Rossi'nin F1'de Ferrari için yarışma planı, reklam amaçlı değildi"

Rossi 2000’lerin ortasında F1’e geçiş yapmayı düşünüyordu hatta öncesinde birkaç özel test gerçekleştirdikten sonra, ilk resmi F1 sürüşünü 2006 yılında Valensiya’da Ricardo Tormo pistinde bir F2004 sürerek gerçekleştirdi.

9 kez grand prix dünya şampiyonu, 2006’da ciddi bir şekilde F1’e geçiş yapmayı planladığınla Ferrari’yle görüşmelere başlamıştı fakat günün sonunda, doğrudan ana yarış takımına katılamayacağı için bu planından vaz geçti.

Yamaha da, 2004’tte Honda’dan ayrılarak kendi takımlarına katılan ve birlikte 2 şampiyonluk kazandıkları Rossi’nin F1’e geçmek için takımdan ayrılmasından korkarak, 2008 için henüz 2 250cc şampiyonluğundan ilkini bile almamış olan Jorge Lorenzo’yla anlaştı.

1991’den 2014’e kadar Ferrari’ye başkanlık eden di Montezemelo Autosport/Motorsport.com’la röportajında Ferrari’nin Rossi’yle anlaşmak için fikirlerini açıkladı.

Di Montezemelo, “Herkes bunun reklam amaçlı bir girişim olmadığını biliyordu, Ferrari’nin buna ihtiyacı yoktu.”

“Başlangıçta bir dünya şampiyonunun isteğine karşı nezaketen yapılmış bir şeydi.”

“Güçlü olduğunu gördüm, devamlılığı yoktu ama çok potansiyeli ve isteği vardı.”

“Bir noktada Sauber’de bir yıl geçirmesini planlıyorduk fakat o akıllı davrandı ve araçlarda 4.-5. Olacağına, motosikletlerde 1. olmayı tercih etti.” dedi.

Rossi sonrasında Yamaha’yla 2007 ve 2008 yılları için tekrardan sözleşme imzaladı, takımla birlikteliği ise Ducati’ye geçmek için ayrıldığı 2010’a kadar sürdü.

İtalyan sürücü son defa 2010 yılında Barselona’da bir Ferrari F1 aracının direksiyonuna geçti. Bu test sırasında ise 2008 F1 aracını GP2 lastikleriyle sürmüştü.

İddialara göre 2009 İtalyan GP’sinde Rossi, Macaristan GP’sinde kafasından ağır bir şekilde yaralanan Felipe Massa’nın yerine yarışacaktı. Fakat bu hiçbir zaman gerçekleşmedi ve Ferrari Rossi’nin yerine, Force India’yla sözleşmesini feshettikleri Giancarlo Fisichella’yla devam etme kararı aldı.

O zaman Ferrari’de sportif direktörlük yapan Aprilia CEO’su Massimo Ricola da, 2019’da Autosport’la röportajında; Rossi’nin 2009’da Monza’da ilk F1 yarışına çıkmasının ciddi bir seçenekten çok bir reklam girişimi olduğunu söylemişti.

Rossi en son 2019’da Valensiya’da, F1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton’la araçlarını değiştirdiklerinde bir F1 aracı sürmüş, Lewis Hamilton da ilk defa bir MotoGP motosikleti sürmüştü.