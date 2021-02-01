Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Di Montezemelo: "Rossi'nin F1'de Ferrari için yarışma planı, reklam amaçlı değildi"

paylaşım
yorumlar
Di Montezemelo: "Rossi'nin F1'de Ferrari için yarışma planı, reklam amaçlı değildi"
Ekleyen:

Eski Ferrari başkanı Luca di Montezemolo, Scuderia’nın zamanında MotoGP efsanesi Valentino Rossi’yi Sauber’la Formula 1’de tam zamanlı yarıştırmayı düşündüğünü açıkladı.

Rossi 2000’lerin ortasında F1’e geçiş yapmayı düşünüyordu hatta öncesinde birkaç özel test gerçekleştirdikten sonra, ilk resmi F1 sürüşünü 2006 yılında Valensiya’da Ricardo Tormo pistinde bir F2004 sürerek gerçekleştirdi.

9 kez grand prix dünya şampiyonu, 2006’da ciddi bir şekilde F1’e geçiş yapmayı planladığınla Ferrari’yle görüşmelere başlamıştı fakat günün sonunda, doğrudan ana yarış takımına katılamayacağı için bu planından vaz geçti.

Yamaha da, 2004’tte Honda’dan ayrılarak kendi takımlarına katılan ve birlikte 2 şampiyonluk kazandıkları Rossi’nin F1’e geçmek için takımdan ayrılmasından korkarak, 2008 için henüz 2 250cc şampiyonluğundan ilkini bile almamış olan Jorge Lorenzo’yla anlaştı.

1991’den 2014’e kadar Ferrari’ye başkanlık eden di Montezemelo Autosport/Motorsport.com’la röportajında Ferrari’nin Rossi’yle anlaşmak için fikirlerini açıkladı.

Di Montezemelo, “Herkes bunun reklam amaçlı bir girişim olmadığını biliyordu, Ferrari’nin buna ihtiyacı yoktu.”

“Başlangıçta bir dünya şampiyonunun isteğine karşı nezaketen yapılmış bir şeydi.”

“Güçlü olduğunu gördüm, devamlılığı yoktu ama çok potansiyeli ve isteği vardı.”

“Bir noktada Sauber’de bir yıl geçirmesini planlıyorduk fakat o akıllı davrandı ve araçlarda 4.-5. Olacağına, motosikletlerde 1. olmayı tercih etti.” dedi.

Rossi sonrasında Yamaha’yla 2007 ve 2008 yılları için tekrardan sözleşme imzaladı, takımla birlikteliği ise Ducati’ye geçmek için ayrıldığı 2010’a kadar sürdü.

İtalyan sürücü son defa 2010 yılında Barselona’da bir Ferrari F1 aracının direksiyonuna geçti. Bu test sırasında ise 2008 F1 aracını GP2 lastikleriyle sürmüştü.

İddialara göre 2009 İtalyan GP’sinde Rossi, Macaristan GP’sinde kafasından ağır bir şekilde yaralanan Felipe Massa’nın yerine yarışacaktı. Fakat bu hiçbir zaman gerçekleşmedi ve Ferrari Rossi’nin yerine, Force India’yla sözleşmesini feshettikleri Giancarlo Fisichella’yla devam etme kararı aldı.

O zaman Ferrari’de sportif direktörlük yapan Aprilia CEO’su Massimo Ricola da, 2019’da Autosport’la röportajında; Rossi’nin 2009’da Monza’da ilk F1 yarışına çıkmasının ciddi bir seçenekten çok bir reklam girişimi olduğunu söylemişti.

Rossi en son 2019’da Valensiya’da, F1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton’la araçlarını değiştirdiklerinde bir F1 aracı sürmüş, Lewis Hamilton da ilk defa bir MotoGP motosikleti sürmüştü.

McLaren, 2021 aracı hakkında paylaşım yapmaya devam ediyor

Önceki haber

McLaren, 2021 aracı hakkında paylaşım yapmaya devam ediyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , MotoGP
Pilotlar Luca diMontezemolo , Valentino Rossi
Takımlar Ferrari , Yamaha Factory Racing
Editör Memet Kağan Bilgili

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari'nin 2020'de yaşadığı sorunlar, tüm üreticiler için nasıl ders oldu?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari'nin 2020'de yaşadığı sorunlar, tüm üreticiler için nasıl ders oldu?

Vettel, Bahreyn'de "normal saçına" dönecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Bahreyn'de "normal saçına" dönecek

Binotto, 2021'de galibiyet beklemiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto, 2021'de galibiyet beklemiyor

McLaren, 2021 aracı hakkında paylaşım yapmaya devam ediyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, 2021 aracı hakkında paylaşım yapmaya devam ediyor

Di Montezemelo: "Rossi'nin F1'de Ferrari için yarışma planı, reklam amaçlı değildi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Di Montezemelo: "Rossi'nin F1'de Ferrari için yarışma planı, reklam amaçlı değildi"

Williams, Renault'nun yeni müşteri ekibi olabilir mi?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Williams, Renault'nun yeni müşteri ekibi olabilir mi?

McLaren, takım logosunda değişiklik yaptı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, takım logosunda değişiklik yaptı

Lammers: "Mercedes, Hamilton'a verebileceği maaşı ahlaki olarak sınırlıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Lammers: "Mercedes, Hamilton'a verebileceği maaşı ahlaki olarak sınırlıyor"

Son Haberler

Di Montezemelo: "Rossi'nin F1'de Ferrari için yarışma planı, reklam amaçlı değildi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Di Montezemelo: "Rossi'nin F1'de Ferrari için yarışma planı, reklam amaçlı değildi"

McLaren, 2021 aracı hakkında paylaşım yapmaya devam ediyor
F1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, 2021 aracı hakkında paylaşım yapmaya devam ediyor

Russell: "Formula1'deki her fırsat, son fırsat ya da kariyerinizin fırsatı olma potansiyelinde"
F1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "Formula1'deki her fırsat, son fırsat ya da kariyerinizin fırsatı olma potansiyelinde"

Ferrari'nin 2020'de yaşadığı sorunlar, tüm üreticiler için nasıl ders oldu?
F1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari'nin 2020'de yaşadığı sorunlar, tüm üreticiler için nasıl ders oldu?

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari'nin 2020'de yaşadığı sorunlar, tüm üreticiler için nasıl ders oldu?

2s
2
Formula 1

Vettel, Bahreyn'de "normal saçına" dönecek

8s
3
Formula 1

Binotto, 2021'de galibiyet beklemiyor

3s
4
Formula 1

McLaren, 2021 aracı hakkında paylaşım yapmaya devam ediyor

39 dk
5
Formula 1

Di Montezemelo: "Rossi'nin F1'de Ferrari için yarışma planı, reklam amaçlı değildi"

26 dk

Son Haberler

Di Montezemelo: "Rossi'nin F1'de Ferrari için yarışma planı, reklam amaçlı değildi"

Di Montezemelo: "Rossi'nin F1'de Ferrari için yarışma planı, reklam amaçlı değildi"

Formula 1
26dk
McLaren, 2021 aracı hakkında paylaşım yapmaya devam ediyor

McLaren, 2021 aracı hakkında paylaşım yapmaya devam ediyor

Formula 1
39dk
Russell: "Formula1'deki her fırsat, son fırsat ya da kariyerinizin fırsatı olma potansiyelinde"

Russell: "Formula1'deki her fırsat, son fırsat ya da kariyerinizin fırsatı olma potansiyelinde"

Formula 1
1s
Ferrari'nin 2020'de yaşadığı sorunlar, tüm üreticiler için nasıl ders oldu?

Ferrari'nin 2020'de yaşadığı sorunlar, tüm üreticiler için nasıl ders oldu?

Formula 1
2s
Binotto, 2021'de galibiyet beklemiyor

Binotto, 2021'de galibiyet beklemiyor

Formula 1
3s

Son Videolar

Ferrari: Sainz'ın Fiorano'daki ilk günü 00:32
Formula 1
30 Oca 2021

Ferrari: Sainz'ın Fiorano'daki ilk günü

Yuki Tsunoda - TÜM YÖNLERİYLE | Abu Dhabi'de Sahne Arkası Görüntüleri 19:43
Formula 1
29 Oca 2021

Yuki Tsunoda - TÜM YÖNLERİYLE | Abu Dhabi'de Sahne Arkası Görüntüleri

Ferrari, 2021 F1 motorunda neden değişiklik yapıyor? 04:21
Formula 1
28 Oca 2021

Ferrari, 2021 F1 motorunda neden değişiklik yapıyor?

James Allison, 2021 F1 kural değişikliklerini açıklıyor 12:49
Formula 1
27 Oca 2021

James Allison, 2021 F1 kural değişikliklerini açıklıyor

The Silver Arrows Story: Mercedes W04 03:30
Formula 1
25 Oca 2021

The Silver Arrows Story: Mercedes W04

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.