Di Grassi: "Vettel'in Formula E'ye gelmesi harika olurdu"

Dört kez dünya şampiyonu, 2022 sezonunun ardından Formula 1'e veda edecek 35 yaşındaki sürücünün bundan sonra ne yapacağı henüz bilinmiyor.

Bazıları, son dönemde küresel problemlere dikkat çekmeye çalışan Vettel'in elektrikli yarış serisi Formula E'ye geçebileceğini öne sürüyor. Hatta kendisini davet eden isimler bile var.

Eski bir F1 sürücüsü olan Lucas di Grassi, şu anda Formula E'de yarışıyor ve çoktan seride şampiyon olmayı başardı.

İtalyan Motorbox'a konuşan Brezilyalı sürücü, Vettel'i Formula E'de yer almaya çağırdı.

"Formula E çok zor bir ortam olabilir ama yeni Gen3 araçlarıyla her şey sıfırdan başlıyor. Bu yüzden -2023- birinin seriye girmesi için mükemmel bir zaman olur ve eminim ki rekabetçi performans sergiler."

Lucas di Grassi, Venturi Racing, waves to fans at the drivers parade

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images