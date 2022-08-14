Di Grassi: "Vettel'in Formula E'ye gelmesi harika olurdu"
Formula E şampiyonu Lucas di Grassi, Sebastian Vettel'in seriye katılmasının harika olacağını fakat bunun olmasını beklemediğini söyledi.
Dört kez dünya şampiyonu, 2022 sezonunun ardından Formula 1'e veda edecek 35 yaşındaki sürücünün bundan sonra ne yapacağı henüz bilinmiyor.
Bazıları, son dönemde küresel problemlere dikkat çekmeye çalışan Vettel'in elektrikli yarış serisi Formula E'ye geçebileceğini öne sürüyor. Hatta kendisini davet eden isimler bile var.
Eski bir F1 sürücüsü olan Lucas di Grassi, şu anda Formula E'de yarışıyor ve çoktan seride şampiyon olmayı başardı.
İtalyan Motorbox'a konuşan Brezilyalı sürücü, Vettel'i Formula E'de yer almaya çağırdı.
Di Grassi, "Onunla yarışmak, bizim için büyük bir keyif olurdu. Fakat bunun olacağını sanmıyorum!"
"Formula E çok zor bir ortam olabilir ama yeni Gen3 araçlarıyla her şey sıfırdan başlıyor. Bu yüzden -2023- birinin seriye girmesi için mükemmel bir zaman olur ve eminim ki rekabetçi performans sergiler."
Lucas di Grassi, Venturi Racing, waves to fans at the drivers parade
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
"Hız kazanmak sadece biraz zaman alıyor, Formula E çok özel bir yarış serisi ve çok fazla antrenman seansı veya test günü yok. Bu yüzden tempo yakalamak vakit alıyor ancak onunla yarışmak bizim için büyük keyif olur." dedi.
Di Grassi, çevreye verdiği destek ve katıldığı projeler göz önüne alındığında, Formula E'nin kendisi için çok daha uygun olduğunu da ekledi.
38 yaşındaki sürücü, "Özellikle Formula 3 döneminde birçok kez birlikte yarıştık ve onun burada yarıştığını görmek harika olur."
"F1'de, sürdürülebilirlikle ilgili çalışmaların çoğu 'fosil yakıt kullanmayın' diye röportaj verip, sonrasında Aramco'nun sponsorluğunda yarışmak gibi oluyor. Yani gerçekten fark yaratmıyor."
"Vettel, son yıllarda dünyanın içinde bulunduğu durumun ve onu daha iyi hale getirmek için yapabileceği şeylerin farkına vardı."
“Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek adına kendi sporcu kimliğini kullanıyor." dedi.
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