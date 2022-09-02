Di Grassi: "Vettel'in Formula E hakkında hiçbir fikri yok"

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Sene sonunda emekliye ayrılacak Vettel, Zeit gazetesine verdiği son röportajda, kendisine Formula E'de bir koltuk teklif edilmesi halinde bunu kabul etmeyeceğini ve tamamen elektrikli seri için bir "elçi rolü" üstlenmek gibi bir niyeti olmadığını söyledi.

Vettel, "Beni tam olarak ikna etmeyen bir şeyin yüzü olmak istemiyorum. [Formula E'nin] arkasındaki anlamı anlamıyorum. Geliştirilmekte olan batarya teknolojisinin normal bir otomobilin kullanabileceği teknolojiyle hiçbir ilgisi yok."

Kısa sürede sosyal medyada tartışma yaratan bu demeci Twitter hesabı üzerinden yorumlayan Lucas Di Grassi, Vettel'i ciddi anlamda eleştirdi.

Birkaç tweet atarak düşüncelerini paylaşan Brezilyalı sürücü, "[Formula E] dünyadaki en yüksek maaşlı ikinci tek koltuklu seri olmasına rağmen, maaşlar halen üst düzey bir F1 maaşından çok uzakta."

"[Vettel'in] ya ne hakkında konuştuğu hakkında hiçbir fikri yok ya da kamuoyunu bilerek yanlış yönlendirmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Sebastian Vettel, Aston Martin Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Formula E, padoktaki dumanı dağıtacak jeneratörlere yakıt olarak dizel kullandığı için bazı medya çevrelerinde eleştirildi -bunun nedeni Gen2 araçlarının daha yüksek şarj oranına sahip olmasıydı. Ancak seri, yarışabilmek için ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini üretmek üzere HVO (Hidrojenize Bitkisel Yağlar) da dahil olmak üzere daha sürdürülebilir bir çözüm üzerinde çalışıyor.

Vettel, sürdürülebilirliğe verdiği desteğin yanı sıra çeşitli sosyal sorumluluk projeleri söz konusu olduğunda en açık sözlü Formula 1 pilotlarından biri olarak biliniyor. Alman pilot Kanada GP'sinde "Katran Kumu Madenciliğini Durdurun" ve "Kanada'nın İklim Suçu" yazılı bir tişört giyerek padokta boy göstermiş ve tepki toplamıştı.

Bu durum Alberta Eyaleti Enerji Bakanı Sonya Savage tarafından tepkiyle karşılanmış, Vettel'i "ikiyüzlü" olarak nitelendiren Savage, "Aston Martin'in sponsor olduğu ve Saudi Aramco'nun finanse ettiği bir pilotun Kanada'daki katran kumlarından şikayet etmemesi gerektiğini" söylemişti.

Vettel'e benzer bir tepki gösteren Di Grassi, "Son dönemde yaptığı tüm yeşil eylemler -çöp toplamak, bisiklete binmek vesaire- tamamen göz boyamadan ibaret, gerçekten inandığı şey bu değil." dedi.

Ancak Brezilyalı pilot daha sonra başka bir tweet daha atarak belki de yorumlarının Formula 1 camiasında yarattığı tepkileri yatıştırmaya çalıştı.

Eski Formula E şampiyonu, "[Vettel] seriyi sevse de sevmese de desteğini sunmalı, hepsi bu." dedi.