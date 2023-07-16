Di Grassi, De Vries'in gönderilmesi hakkında: "Red Bull yanlış bir karar aldı"
Lucas Di Grassi, Red Bull'un sadece 10 yarış sonra Nyck de Vries'i kovma kararının, karar verme süreçlerinin ve nihayetinde onunla sözleşme imzalama kararının "yanlış" olduğunu gösterdiğine inanıyor.
2021 Formula E Dünya Şampiyonu de Vries, Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko'yu geçen yılki İtalya Grand Prix'sinde Williams adına yarıştığında etkileyerek AlphaTauri'de Pierre Gasly'nin yerini aldı.
Ancak 10. yarışta De Vries'in performansı Red Bull tarafından yetersiz bulunarak Macaristan Grand Prix'si itibariyle yerine eski pilotu Daniel Ricciardo'nun getirilmesi kararı alındı.
Bu karar, De Vries'ın eski Formula E meslektaşları da dahil olmak üzere motor sporları dünyasının dikkatini çekti.
Total Motorsport'a göre Di Grassi, "On yarış sonra bir pilotu kovduğunuzda, karar verme sürecinin ve kararın kendisinin yanlış olduğunu açıkça ortaya koymuş olursunuz."
"Motor sporları dünyası, uzun vadeye bakmak yerine içgüdülere ya da bir tura çok fazla güveniyor. Verileri analiz etme ve aracı daha hızlı hale getirme metodolojisi doğru sürücüyü seçmeye yardımcı olmalı." dedi.
Di Grassi, Formula E'de başarılı olmasının Formula 1'de de başarılı olacağı anlamına gelmediğini ve bunun tam tersinin de doğru olduğunu düşünüyor.
"Hangi kategorinin daha iyi ya da daha kötü olduğunu söylemek zor, çünkü aracın içinde farklı bir teknik kullanılıyor. Formula 1'de çok iyi olan bir sürücünüz olabilir ama Formula E'de o kadar iyi olmayabilir ya da tam tersi olabilir."
"Formula E'nin seviyesinin oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Bence tüm dünyadaki en iyi ikinci ya da üçüncü şampiyona ve sürücülerin seviyesi inanılmaz derecede yüksek."
Ayrıca Di Grassi, Antonio-Felix da Costa, Sam Bird ve Mitch Evans'ın Formula 1'de 'kesinlikle bir şansı hak eden üç sürücü' olduklarını iddia etti.
F1: "F2'deki 'kalp atışı' verileri F1'e uyarlanırken hassas olunmalı"
Vettel, 'olası bir rolle' F1'e geri dönüş ihtimaline kapıları kapatmıyor!
Son Haberler
Marquez: "Çocukken odamda Rossi'nin posterleri asılıydı"
Marquez: "Çocukken odamda Rossi'nin posterleri asılıydı" Marquez: "Çocukken odamda Rossi'nin posterleri asılıydı"
Piastri: "F1 takvimini yönetme konusunda duyarlı olmalıyız"
Piastri: "F1 takvimini yönetme konusunda duyarlı olmalıyız" Piastri: "F1 takvimini yönetme konusunda duyarlı olmalıyız"
Ricciardo, AlphaTauri ile F1'e dönüş mücadelesinden 'korkmuyor'
Ricciardo, AlphaTauri ile F1'e dönüş mücadelesinden 'korkmuyor' Ricciardo, AlphaTauri ile F1'e dönüş mücadelesinden 'korkmuyor'
Hulkenberg: "Geçmişte Marko ile birtakım görüşmeler yapmıştık"
Hulkenberg: "Geçmişte Marko ile birtakım görüşmeler yapmıştık" Hulkenberg: "Geçmişte Marko ile birtakım görüşmeler yapmıştık"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.