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Formula 1 Haberler

Di Grassi, De Vries'in gönderilmesi hakkında: "Red Bull yanlış bir karar aldı"

Lucas Di Grassi, Red Bull'un sadece 10 yarış sonra Nyck de Vries'i kovma kararının, karar verme süreçlerinin ve nihayetinde onunla sözleşme imzalama kararının "yanlış" olduğunu gösterdiğine inanıyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Nyck de Vries, AlphaTauri AT04

2021 Formula E Dünya Şampiyonu de Vries, Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko'yu geçen yılki İtalya Grand Prix'sinde Williams adına yarıştığında etkileyerek AlphaTauri'de Pierre Gasly'nin yerini aldı.

Ancak 10. yarışta De Vries'in performansı Red Bull tarafından yetersiz bulunarak Macaristan Grand Prix'si itibariyle yerine eski pilotu Daniel Ricciardo'nun getirilmesi kararı alındı.

Bu karar, De Vries'ın eski Formula E meslektaşları da dahil olmak üzere motor sporları dünyasının dikkatini çekti.

Total Motorsport'a göre Di Grassi, "On yarış sonra bir pilotu kovduğunuzda, karar verme sürecinin ve kararın kendisinin yanlış olduğunu açıkça ortaya koymuş olursunuz."

"Motor sporları dünyası, uzun vadeye bakmak yerine içgüdülere ya da bir tura çok fazla güveniyor. Verileri analiz etme ve aracı daha hızlı hale getirme metodolojisi doğru sürücüyü seçmeye yardımcı olmalı." dedi.

Di Grassi, Formula E'de başarılı olmasının Formula 1'de de başarılı olacağı anlamına gelmediğini ve bunun tam tersinin de doğru olduğunu düşünüyor.

"Hangi kategorinin daha iyi ya da daha kötü olduğunu söylemek zor, çünkü aracın içinde farklı bir teknik kullanılıyor. Formula 1'de çok iyi olan bir sürücünüz olabilir ama Formula E'de o kadar iyi olmayabilir ya da tam tersi olabilir."

"Formula E'nin seviyesinin oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Bence tüm dünyadaki en iyi ikinci ya da üçüncü şampiyona ve sürücülerin seviyesi inanılmaz derecede yüksek."

Ayrıca Di Grassi, Antonio-Felix da Costa, Sam Bird ve Mitch Evans'ın Formula 1'de 'kesinlikle bir şansı hak eden üç sürücü' olduklarını iddia etti.

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